TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2021 KLO 13.00

Taalerin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 on julkaistu

Taalerin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 on julkaistu tänään. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi yhtiö on julkaissut tänään erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020.

Taaleri julkaisee tilinpäätöksen ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin, mutta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin Taalerin laatimasta ESEF-tilinpäätöksestä. Toimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://www.taaleri.com/sijoittajat.

Taaleri Oyj

Viestintä

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

