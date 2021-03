Paris, le 3 mars 2021 – Atos annonce être positionné comme Leader mondial des services de cyber-résilience par le cabinet international de recherche et de conseil NelsonHall dans son dernier rapport NEAT1.



L'étude de NelsonHall souligne qu'Atos a fortement investi dans l'avenir de la cybersécurité avec de multiples acquisitions stratégiques telles que celles de Paladion, digital.security, SEC Consult, In Fidem ou Motiv, ainsi qu’en étudiant l'impact de l'informatique quantique sur la cybersécurité. Fort de ses travaux sur l'informatique Edge et de son partenariat avec Siemens sur la sécurité de l’Internet des Objets (IoT), Atos est considéré comme l'un des plus importants fournisseurs sur le marché de la sécurité OT/IoT par NelsonHall.

NelsonHall souligne également la forte utilisation des techniques d’analyse avancée par Atos, avec sa solution de détection et de réponse aux menaces – Atos Managed Detection and Response (MDR) – qui intègre AIsaac®, la plateforme d’intelligence artificielle d'Atos dédiée à la cyber-analyse et aux SecOps hybrides.

« Atos dispose d'un portefeuille de cybersécurité robuste, soutenu par l’utilisation d'analyses avancées et par une solide stratégie d'acquisition – ce qui permet à ses clients de réagir et de se remettre des menaces de manière plus rapide et efficace. Les derniers engagements d'Atos et ses partenariats clés en ont fait l'un des acteurs les plus importants dans le domaine de la sécurité OT/IoT et placent la société en position de répondre au mieux aux besoins futurs de ses clients. » précise Mike Smart, Analyste senior, responsable des opérations chez NelsonHall.

« Nous sommes ravis d'être reconnus par NelsonHall en tant que Leader des services de cyber-résilience. Nous pensons que cette reconnaissance valide notre stratégie d'expansion et de consolidation de nos capacités de cybersécurité par le biais de partenariats clés, d'acquisitions et de programmes de R&D. Ce rapport reconnaît avant tout l’aptitude d’Atos à fournir à ses clients les services de cybersécurité de bout-en-bout les plus efficaces. » ajoute Chris Moret, SVP, Directeur adjoint des activités ‘digital security’ et directeur des services de cybersécurité chez Atos.

Le rapport de NelsonHall évalue 11 fournisseurs de services sur la base de leur capacité à fournir des services de cyber-résilience avec un bénéfice immédiat et à répondre aux besoins futurs des clients.

Pour accéder au rapport complet de NelsonHall : https://atos.net/nelsonhall-cyber-resiliency-services-neat-report-2021

Plus d’informations sur les solutions d’Atos pour la cybersécurité : https://atos.net/en/solutions/cyber-security

1 Rapport “NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT), Cyber Resiliency Services 2021” par Mike Smart, février 2021

***

A propos d’Atos :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de NelsonHall :

NelsonHall est le principal cabinet d'analyse mondial qui se consacre à aider les organisations à comprendre "l'art du possible" dans la transformation des opérations numériques. Avec des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall fournit aux organisations des informations détaillées et critiques sur les marchés et les fournisseurs (y compris des évaluations NEAT) qui les aident à prendre des décisions rapides et éclairées en matière d'approvisionnement. Pour les vendeurs, NelsonHall fournit une connaissance approfondie de la dynamique du marché et des exigences des utilisateurs pour les aider à affiner leurs stratégies de mise sur le marché. Les recherches de NelsonHall reposent sur des études primaires rigoureuses et sont largement respectées pour la qualité, la profondeur et la perspicacité de leurs analyses.

Contact presse :

