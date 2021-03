MONTRÉAL, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) – Corporation Geekco Technologies Inc. (“Geekco”) a l’honneur d’annoncer la nomination de M. Vincent Guzzo à titre d’administrateur de la Société.

En plus d’être un homme d’affaires canadien renommé pour son esprit entrepreneurial et son dévouement envers l’économie locale, Vincent Guzzo est une personnalité bien connue de la télévision et est Président et Chef de la direction des Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne indépendante de cinémas au Québec ainsi que la troisième plus grande au Canada.

« Nous sommes très enthousiastes d’annoncer la sélection de M. Vincent Guzzo et de l’accueillir au sein du conseil d’administration de notre société, non seulement pour bénéficier de ses précieux conseils, mais également pour la synergie qu’il saura créer, grâce à sa contribution active à l’économie locale. M. Vincent Guzzo remplace M. André Bergeron, que nous remercions pour son apport au sein du conseil d’administration », indique M. Henri Harland, Cofondateur et Président du conseil d’administration de Geekco. « L’implication de M. Guzzo sera bénéfique à la société, grâce à son expérience remarquable dans le domaine des affaires. De plus, nous partageons sa vision et son engagement envers la promotion de l’achat local et des entreprises d’ici », conclut-il.

« Les contributions qu’apportera M. Guzzo au conseil administratif de notre entreprise est un autre exemple de son dévouement à l’économie québécoise. Nous sommes donc très fiers et privilégiés de pouvoir profiter de ses précieux conseils, lesquels contribueront grandement à la réalisation de notre mission et à l'atteinte de nos objectifs ainsi que ceux des actionnaires et utilisateurs de FlipNpik », mentionne Mme Nadira Hajjar, Cofondatrice et Présidente de Geekco.

« Je suis ravi de pouvoir contribuer en tant qu’administrateur de Geekco et de collaborer avec cette jeune équipe dynamique pour solliciter la participation d’un plus grand nombre d’entreprises et d’institutions à devenir des acteurs actifs au sein de l’écosystème collaboratif de FlipNpik et ainsi, contribuer à promouvoir l’achat local. Soyez assurés que leur message d’implication au bénéfice des commerces locaux et de l’économie locale sera entendu », déclare Vincent Guzzo.

« Nous avons besoin d’un plus grand engagement de la part des grands joueurs de l’économie locale afin de promouvoir la solidarité et le succès de nos entreprises et promouvoir leur croissance commerciale. L’offre de FlipNpik représente une occasion unique et une façon efficace pour nous d’être de bons citoyens corporatifs », conclut M. Guzzo.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos de Geekco

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif promouvant les commerces locaux en utilisant le levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui donnent de la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique sur FlipNpik reçoivent des points de participation « Flip Social », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour réclamer, dans la boite à surprises au sein de l’application, des produits ou services exclusifs offerts par nos partenaires stratégiques « Bons Citoyens Corporatifs » et les commerces locaux y étant inscrits.

Pour télécharger l’application : http://onelink.to/dd6rsn

Pour visiter le site web : https://www.flipnpik-na.com

À propos de Vincent Guzzo

Vincent Guzzo est un remarquable entrepreneur au portefeuille diversifié d’entreprises, dont les multiples Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec, laquelle compte dix cinémas dans la province. Il exploite également une chaîne de restaurants, une entreprise de construction, un commerce de mets gastronomique en ligne ainsi que Mr. Sunshine, sa marque personnelle de mode. En 2007, son épouse Maria et lui ont créé la Fondation Guzzo pour centraliser leurs activités philanthropiques, qui leur ont permis de recueillir des millions de dollars pour soutenir la recherche médicale visant à prévenir le cancer et à soutenir des initiatives en santé mentale. En outre, M. Guzzo est aussi un juge très populaire à l’émission Dragons’ Den de la CBC, ce qui lui permet de partager ses connaissances et d’encadrer les entrepreneurs.

www.cinemasguzzo.com

www.mrsunshine.com/

www.giuliettapizzeria.ca/

Pour plus d’informations, contactez svp

Pour la Corporation Geekco Technologies Pour le groupe Guzzo



Henri Harland, Président du conseil d’administration



Téléphone : 514 246-9734







Nadira Hajjar, Présidente



Téléphone : 514 993-6239











Vincent Guzzo



Président Directeur Général



Téléphone : 450 961-2945







Demandes médias



Alexandra Jargilo



a.jargilo@flipnpik-na.com



Téléphone : 514 515-4390







Demandes médias



Linda Farha



Communications Zenergy



linda@zenergycom.com



Téléphone : 416 591-5461