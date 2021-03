March 03, 2021 09:30 ET

March 03, 2021 09:30 ET

MEDDELELSE NR. 55 - 3. MARTS 2021





Medarbejderne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S har for en 3-årig periode valgt følgende

medarbejderrepræsentanter og suppleanter til Selskabets bestyrelse:

Medarbejderrepræsentanter:

Benedicte Hedengran Wegener, Head of Operations, Asset Management (nyvalgt)

Christina Lerchedahl, Business Application Specialist (nyvalgt)

Henrik Røjel, Head of Fuel Efficiency and Decarbonisation (nyvalgt)

Suppleanter:

Stine Maria Gøttrup, Chartering Manager

William Boatwright, Senior Manager

Arthur Gaidon, Senior FFA Trader

De nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, der finder sted torsdag den 25. marts 2020.

Den nuværende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, Jesper Svenstrup, udtræder umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 25. marts 2020.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftet fil