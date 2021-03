March 03, 2021 11:00 ET

TORONTO, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec une grande fierté que le Calendrier caritatif de l’avent 24 GOOD DEEDS annonce les résultats officiels de sa première édition canadienne, qui a recueilli des fonds pour 136 243 bonnes actions tant au Canada qu’à l’international. L’organisme a reçu des dons de chaque province et de chaque territoire au Canada, ainsi que de nombreux pays partout dans le monde.



Selon la fondatrice de l’édition canadienne, Ute Shaw, « C’était vraiment formidable de voir les donateurs canadiens adopter cette nouvelle initiative et se procurer le calendrier de l’avent, soit pour eux-mêmes ou pour l’offrir en cadeau. Partout au pays, des professeurs ont utilisé le calendrier en classe pour sensibiliser leurs élèves aux divers projets, œuvres caritatives et pays qui y sont présentés. De nombreuses entreprises ont offert le calendrier à leurs clients, associés et employés. L’accueil réservé à notre projet dans la première année de son lancement a dépassé toutes nos espérances. »

L’organisme tient également à souligner et reconnaître la participation bénévole de tous les collaborateurs qui ont assuré le succès du projet lors de sa première année au Canada. « C’est leur travail extraordinaire qui nous a permis de connaître une telle réussite et de rejoindre un si grand nombre de personnes dès la première année de notre projet, une tâche rendue encore plus difficile par les défis de la pandémie de COVID-19 » a déclaré Ute Shaw.

Les organismes canadiens suivants ont participé à l’édition 2020 : le Club des petits déjeuners (Breakfast Club of Canada), Dare to Care, Sarvac, Wilderness International, Spirit North, Second Harvest, Vols d’espoir (Hope Air), Cœur + AVC, Indspire, Chiens-guides et Sick Kids Foundation.

24 GOOD DEEDS Canada recherche actuellement de nouveaux projets caritatifs pour l’édition 2021 du calendrier et invite les organismes caritatifs canadiens enregistrés œuvrant au Canada ou ailleurs dans le monde à soumettre une demande pour occuper une fenêtre du calendrier avec un projet s’inscrivant dans l’une des catégories suivantes : santé, nutrition, éducation, environnement, nature et infrastructure. Les organismes sélectionnés recevront un appui financier pour leur projet de BONNE ACTION tout en sensibilisant les donateurs canadiens à l’important travail qu’ils accomplissent. Les demandes peuvent être soumises jusqu’au 20 mars 2021 et le formulaire de demande en ligne se trouve sur le site Web www.24gooddeeds.ca.

Pour souligner sa deuxième année de présence au Canada, l’organisme est heureux d’accepter les demandes provenant d’organismes caritatifs enregistrés au Québec et produira une version française du calendrier de l’avent 2021.

Au sujet de 24 GOOD DEEDS Canada :

24 GOOD DEEDS recueille des fonds pour 24 projets d’ordre social et environnemental au Canada et partout dans le monde par la biais d’un calendrier caritatif de l’avent. Moyennant une contribution minimale de 24 $, le donateur découvre derrière chaque fenêtre du calendrier un projet que son don contribuera à réaliser, comme par exemple planter un arbre, vacciner un enfant ou fournir une couverture à une personne en situation d’urgence ou de détresse. Tous les projets sont minutieusement sélectionnés pour assurer un impact à long terme des dons versés aux organismes. Le calendrier a été créé en Allemagne en 2011 et la première édition canadienne a été lancée en 2020.

www.24gooddeeds.ca / @24gooddeeds

Personnes-ressources : Laurie Zakreski / Zak Communications Ute Shaw / 24 GOOD DEEDS Canada lauriez@zakcom.ca, 514.346.8828 ute@24gooddeeds.ca, 437.246.5724

Un document accompagnant ce communiqué est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/e8adb621-946a-4552-94df-0fe4ea996cb7