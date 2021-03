Une occasion exclusive pour les clients des avions d’affaires Bombardier de concevoir leur avion en collaboration avec le constructeur britannique d’automobiles de luxe

L’initiative est un complément au leadership établi de Bombardier en matière de design

MONTRÉAL, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aston Martin et Bombardier, deux marques emblématiques, ont signé une lettre d’intention pour collaborer sur des services de design sur mesure pour les jets d’affaires Bombardier.

Cette collaboration ferait vivre aux clients une expérience de design unique, avec la rencontre des plus grands créateurs des industries de l’automobile de luxe et de l’aviation privée.

« Les clients avisés de Bombardier s’attendent maintenant au vol en douceur emblématique de nos produits et à notre approche sans compromis en matière de design, de performance et de fiabilité pour l’ensemble de notre portefeuille », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes et du Marketing des avions neufs de Bombardier. « Nous serions fiers d’ajouter une nouvelle facette à cette expérience qui met à profit l’approche esthétique distinctive d’Aston Martin. »

Aston Martin et Bombardier sont réputés pour créer des chefs-d’œuvre techniques où le style est à l’avant-scène. Cette volonté de collaborer témoigne d’un élan commun pour l’innovation et ouvre de nouvelles possibilités pour l’expérience en cabine à bord des avions d’affaires Challenger et Global de Bombardier.

« Aston Martin soutient une série de principes de design automobile raffinés, suivant une application méticuleuse des proportions, du savoir-faire et de l’innovation technique », a expliqué Marek Reichman, vice-président et chef de la création d’Aston Martin. « Les clients de Bombardier ont le même désir que les propriétaires de nos voitures pour les manifestations uniques de design contemporain. Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec l’équipe de design accomplie de Bombardier pour joindre nos expertises respectives en matière de design. Les avions Challenger et Global donnent au design d’Aston Martin l’occasion d’atteindre de nouveaux sommets. »

Les cabines d’avions d’affaires maintes fois primées de Bombardier offrent espace, productivité et confort dans une expérience inégalée et rehaussée par un vol en douceur emblématique. Les innovations en cabine comme la collection de sièges Nuage et le système évolué Pũr Air soulignent l’engagement inébranlable de Bombardier envers le confort et le mieux-être des passagers.

Le portefeuille renouvelé des avions long-courriers à cabine large Global de Bombardier ont reçu des prix de design, dont les International Yacht & Aviation Awards pour la collection de sièges Nuage et le prestigieux prix Red Dot du design de produit pour l’avion Global 7500. La plateforme la plus vendue Challenger de Bombardier qui a remporté de multiples prix est un choix de premier ordre des services des opérations aériennes des plus grandes sociétés et des plus grands exploitants de vols nolisés du monde entier.

À propos d’Aston Martin

Aston Martin Lagonda est un groupe automobile de luxe axé sur la création de voitures et de VUS exclusifs. L’emblématique marque Aston Martin allie les dernières technologies, un savoir-faire exceptionnel et un design intemporel pour produire des modèles comme Vantage, DB11, DBS Superleggera et le nouveau VUS, DBX. Établie à Gaydon, en Angleterre, Aston Martin Lagonda conçoit, crée et exporte des voitures vendues dans 54 pays à travers le monde.

Lagonda a été fondée en 1899 et Aston Martin, en 1913. Les deux marques ont fusionné en 1947 lorsqu’elles ont toutes deux été acquises par feu Sir David Brown.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Note aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS.

Bombardier, Challenger, Global 5500, Global 6500, Global 7500, Nuage et Pũr Air sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

ASTON MARTIN et les « ailes » Aston Martin sont des marques déposées d’Aston Martin Lagonda Limited..

Information

Bombardier

Louise Solomita

+1-514-855-5001, poste 25148

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

Aston Martin

Raphaele Loheac-Derboulle

Attachée de presse, Communications style de vie

Mobile : +44 (0)7801 265126

Raphaele.loheac@astonmartin.com

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78943e64-f923-4036-b2a5-45c50f06c443/fr