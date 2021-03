SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2021 – 3. MARCH 2021

Bestyrelsen i Royal Unibrew A/S har besluttet at igangsætte et tilbagekøb af egne aktier for maksimalt DKK 250 mio.

Formål

Formålet med tilbagekøbet af aktier er at tilpasse kapitalstrukturen i Royal Unibrew A/S. Bestyrelsen forventer at indstille til den ordinære generalforsamling i 2022, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Bemyndigelse

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes inden for den bemyndigelse, som bestyrelsen fik på selskabets generalforsamling den 15. april 2020. Selskabet vil herefter kunne erhverve egne aktier på op til 10 % af den samlede aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af aktiekapitalen. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 1052/2016 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour"-reglerne).

Aktietilbagekøbsprogrammet

Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 4. marts 2021 og frem til 30. juni 2021.

Det samlede aktietilbagekøb i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 250 mio. Baseret på aktiekursen 3. marts 2021 vil det svare til ca. 0,388 mio. stk. aktier à DKK 2 til en samlet nominel værdi på DKK 0,776 mio. svarende til ca. 0,79 % af aktiekapitalen. Royal Unibrew har indgået aftale med Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (“Nordea”), som Lead Manager forestår tilbagekøbet på vegne af Royal Unibrew. Nordea vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængig af og uden involvering fra Royal Unibrew. På hver børsdag vil der maksimalt blive købt aktier svarende til 25 % af den daglige gennemsnitsmængde, der er blevet handlet i de tyve handelsdage, der går forud for købstidspunktet.

Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser:

kursen på den sidste uafhængige handel og

det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S.

Royal Unibrew er berettiget til at standse aktietilbagekøbsprogrammet i tilfælde af væsentlige ændringer i selskabets forhold eller i markedet. I tilfælde af, at programmet standses, vil Royal Unibrew oplyse om dette i en selskabsmeddelelse, og Nordea vil ophøre med at tilbagekøbe aktier i markedet.

Royal Unibrew vil ugentligt i en selvstændig selskabsmeddelelse oplyse om antallet af tilbagekøbte aktier og værdien heraf i en detaljeret og sammenfattet form.



Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:

CFO Lars Vestergaard, tlf. (+45) 30 93 18 08

www.royalunibrew.com





