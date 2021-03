QUÉBEC, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Fonds RGP Investissements (tels que définis ci-dessous) annoncent que, lors de révisions internes, il a été noté qu’une erreur s’était insérée dans la section intitulée « Dans quoi le fonds investit-il? » des aperçus des fonds des Portefeuille Sectorwise Conservateur, Portefeuille Sectorwise Équilibré et Portefeuille Sectorwise Croissance (les « Fonds Sectorwise »).



Cette section était formulée comme suit pour tous les Fonds Sectorwise :

« Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme en investissant surtout dans des actions mondiales par l’intermédiaire de fonds négociés en bourse de différents secteurs. Le fonds investira uniquement dans un FNB qui propose des parts indicielles. »

En l’espèce, cette section aurait dû se lire ainsi :

Portefeuille Sectorwise Conservateur : « Le fonds a comme objectif de produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC pouvant inclure des fonds négociés en bourse (FNB) en vue d’avoir accès à des titres de participation et des titres de revenus fixes, qui peuvent être canadiens ou étrangers. » Portefeuille Sectorwise Équilibré : « Le fonds a comme objectif de produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC pouvant inclure des fonds négociés en bourse (FNB) en vue d’avoir accès à des titres de participation et des titres de revenus fixes, qui peuvent être canadiens ou étrangers. » Portefeuille Sectorwise Croissance : « Le fonds a comme objectif de produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC pouvant inclure des fonds négociés en bourse (FNB) qui sont des fonds canadiens, mondiaux ou étrangers de titres à revenu fixe et d’actions. »

R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP ») est actuellement à procéder à la révision des aperçus des Fonds Sectorwise et, une fois ce travail complété, entend se conformer à ses obligations de divulgation et à la règlementation sur les valeurs mobilières applicable quant au dépôt des versions modifiées de ces documents, lesquelles seront déposées auprès des commissions de valeurs mobilières du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Des copies pourront être obtenues sur demande auprès du Directeur général et Chef de la conformité, en adressant une demande écrite au 725, Boulevard Lebourgneuf, bureau 420, Québec (Québec) G2J 0C4, téléphone: 1 (855) 370-1077, et seront disponibles électroniquement sous le profil des Fonds RGP Investissements sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos des Fonds RGP Investissements

RGP agit à titre de gestionnaire des Fonds RGP secteurs mondiaux, Catégorie RGP secteurs mondiaux, Portefeuille Sectorwise Conservateur, Portefeuille Sectorwise Équilibré, Portefeuille Sectorwise Croissance, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré et Portefeuille GreenWise Croissance (les « Fonds RGP Investissements »). À titre de gestionnaire, RGP se charge ou charge un tiers de l’administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et offre ou fait en sorte qu’un tiers offre des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements.

Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Pour plus d’information :

Simon Destrempes

Directeur général et Chef de la conformité

info@rgpinvestissements.ca

Téléphone sans frais : 1 (855) 370-1077