发布全新 AI 和深度学习解决方案
中国上海, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Imaging 将于 3 月 17 日至 19 日期间在上海新国际博览中心举行的中国国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会(Vision China Shanghai 2021)参展，展位为 W1 号展厅，W1-1800。 欢迎莅临 Teledyne Imaging 的联合展位, 参观者有望目睹一系列针对视觉检测、物流、机器人技术及包装应用的领先的线和面扫描传感器、图像采集卡、视觉系统、软件和智能相机。亮点如下：
1. 线扫描相机和嵌入式视觉
2. 智能传感器
3. sCMOS 相机
4. 面扫描相机
主题内容专家将随时就产品开发计划及先进技术展开讨论，为您的视觉挑战提供技术支持。
敬请媒体注意：如有采访需求，请发送电子邮件至 yuki.chan@teledyne.com 或于展会期间莅临我司展位 W1 号展厅，W1-1800。
关于 Teledyne Imaging
Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。单独的每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、显微镜、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。
媒体联系：
Teledyne e2v 营销经理 Yuki Chan
Yuki.Chan@teledyne.com
公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/425956dc-0a5b-4a0b-b742-1c3c10ae17c5
Teledyne DALSA
Waterloo, Ontario, CANADA
Linea HS TDI camera
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