拉斯维加斯, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转自InvestorWire -- 为去中心化市场消费产品需求提供服务并由基本业务线组成的多元化投资组合提供商ISW Holdings，Inc.（OTC：ISWH）（以下称“ISW Holdings”或“公司”）很高兴地宣布，在与佛罗里达州迈阿密Bit5ive LLC和宾夕法尼亚州肯纳德尔Scrubgrass Generating Company，LLP签订托管协议后，公司新增两（2）个新的POD5IVE数据中心，从而成功将其活跃加密货币挖矿机组扩大了两倍。



公司现在总共运营三个POD5IVE数据中心，预计现金流、收入增长和盈利能力将实现创纪录加速发展。

与Bit5ive合作建造的POD5IVE数据中心采用了发展式设计理念。技术指标包括：

主动挖矿功率：62-92 Th/s，具体取决于挖矿者。

SHA 256哈希值：目前为6557.28 TH/s。

每个POD5IVE中心数量：3套280-360。

取决于每个挖矿者，1x 280和挖矿者类型：3套最高达S17/T17、1套最高达S19/T19。

功率容量：每个POD5IVE中心可达2x 800A、2x 1000A或2x 1200A。

每个POD5IVE总功率容量：4套920038.40瓦（当前站点每次服务使用800A熔断器）。

机柜尺寸：40' x 8'。

搁架：3个（带10个中型机架）、1个（带4个大型机架）。

电压：415V三相。

通风：带温度控制的蒸发冷却器（每台总计133000 CFM）被动气流。

数字智能断路器、虚拟电源监控、自动重启和功率保护。

门锁系统（自动、热空气再循环）：带密码的基本对象锁。

POD购买单价：168000美元。

制造和交付：10-12周。

主容量：S19/T19为280。



ISW Holdings总裁兼董事长Alonzo Pierce评论说：“通过增加两台新的POD5IVE挖矿POD，我们的挖矿活动增加了两倍。公司将在接下来的几个季度中继续大幅提升我们机组的规模。我们还通过我们的挖矿POD建立宝贵的往绩记录，这将验证我们进入下一阶段并开始推广Proceso POD5IVE数据中心时展示的强大价值。该数据中心是一个独立、高效、低维护加密货币挖矿设备解决方案。”

关于ISW Holdings

ISW Holdings，Inc.通过内部运营和战略合作关系投资于家庭医疗保健、远程医疗、加密货币挖矿和供应链管理行业中不断增长的业务。公司的行业专长在于通过所有权购买流程实现战略品牌开发、早期增长扶持以及品牌识别。公司管理层推进其持有企业完成市场开发的各个关键阶段，包括概念化、走向市场战略、策划、产品整合和分销效率。

如需获取更多信息，请访问 www.iswholdings.com 。

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