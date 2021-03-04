拉斯維加斯, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire -- ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH)（下稱「ISW Holdings」或「公司」）是由基本業務部門組成的多元化投資組合，可滿足分散市場的消費產品需求，公司欣然宣佈，與位於佛羅里達州邁阿密的 Bit5ive LLC 及位於賓夕法尼亞州肯納德爾的 Scrubgrass Generating Company, LLP 簽訂託管協議後，公司透過新增的兩 (2) 個 POD5IVE 數據中心，成功將其活躍的加密貨幣礦機數量增至三倍。



公司現在共營運三個 POD5IVE 數據中心設施，並預計現金流增長速度、收入增長及利潤率將創歷史新高。

POD5IVE 數據中心與 Bit5ive 合作建成，採用改良的設計。規格包括：

活躍採礦功率：62-92 Th/s，具體取決於礦工。

SHA 256 哈希率：目前為 6,557.28 TH/s。

每個 POD5IVE 的數量：3x 280-360。

取決於礦工，1x 280 及礦工的類型：S17/T17 高達 3x、S19/T19 高達 1x。

功率容量：每個 POD5IVE 可達到 2x 800A、2x 1000A 或 2x 1200A。

每個 POD5IVE 的總功率容量：4x 920,038.40 瓦（當前設施在每個服務中使用 800A 保險絲）。

容器尺寸：40' x 8'。

礦機架：3x（10 個中型機架）、1x（4 個大型機架）。

電壓：415V 三相。

通風：帶溫度控制的蒸發冷卻器（每個總計 133,000 CFM）的被動氣流。

數碼智能斷路器、虛擬電源監控、自動重啟及功率保護。

門鎖系統（自動、熱空氣再循環）：帶鑰匙的基本鎖。

每個 POD 的購買價：168,000 美元。

製造及交付時間：10 至 12 週。

主容量：S19/T19 為 280。



ISW Holdings 總裁兼主席 Alonzo Pierce 評論說：「我們現在透過新增兩個新的 POD5IVE 採礦數據中心，將採礦活動增至三倍。公司將於未來幾個季度繼續大幅增加礦機數量。我們還透過採礦數據中心獲得了寶貴的往績記錄，這在我們進入下一階段，以及開始推廣 Proceso POD5IVE 數據中心為功能齊全、高效率、低維護成本的加密貨幣採礦設備解決方案時，證實我們提供的價值。」

關於 ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. 透過其內部營運及策略合作夥伴關係，已投資於針對家庭醫療保健、遠程醫療、加密貨幣採礦及供應鏈管理行業不斷增長的營運。公司的專長是策略性品牌開發、促進早期成長，以及我們專有的採購流程之品牌形象。管理層透過市場開發的關鍵階段來操縱其專有公司，其中包括概念化、進入市場的策略、工程、產品整合及分銷效率。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.iswholdings.com 。

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