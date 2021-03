ISW Holdings, Inc.

March 03, 2021 21:35 ET

March 03, 2021 21:35 ET

LAS VEGAS, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Dengan portofolio beragam berisi lini bisnis penting yang melayani permintaan produk konsumen di pasar terdesentralisasi, ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) ("ISW Holdings" atau "Perusahaan") dengan bangga mengumumkan penambahan 2 (dua) pusat data POD5IVE baru. Penambahan ini resmi dilakukan setelah penandatanganan perjanjian hosting dengan Bit5ive LLC yang berbasis di Miami, Florida dan Scrubgrass Generating Company, LLP yang berbasis di Kennerdell, Pennsylvania.



Saat ini, Perusahaan mengoperasikan total tiga unit pusat data POD5IVE dan berharap dapat mempercepat arus kas, pertumbuhan pendapatan, dan profitabilitas.

Pusat data POD5IVE merupakan buah kemitraan bersama Bit5ive yang dibangun berdasarkan rancangan evolusioner. Spesifikasinya meliputi:

Daya Penambangan Aktif: 62-92 Th/s tergantung pada penambang.

Hashrate SHA 256: Saat ini 6.557,28 Th/s.

Per kuantitas POD5IVE: 3x 280-360.

Tergantung penambang, 1x 280 dan jenis penambang: 3x hingga S17/T17, 1x hingga S19/T19.

Kapasitas daya: Setiap POD5IVE dapat menampung 2x 800 A, 2x 1000 A, atau 2x 1200 A.

Total kapasitas daya per POD5IVE: 4x 920.038,40 Watt (lokasi saat ini menggunakan sekring 800 A per layanan).

Ukuran Wadah: 40' x 8'.

Rak: 3x dengan 10 rak medium, 1x dengan 4 rak besar.

Tegangan: 415 V 3 Fase.

Ventilasi: Aliran udara pasif dengan pendinginan evaporasi yang dikontrol berdasarkan suhu (total masing-masing 133.000 CFM).

Pemutus arus cerdas digital, pemantauan daya virtual, reboot otomatis, dan perlindungan watt.

Sistem pengunci pintu (resirkulasi udara hangat otomatis): Kunci dasar dengan anak kunci.

Harga pembelian per POD: $168.000.

Pembuatan & pengiriman: 10-12 minggu.

Kapasitas Master: 280 untuk S19/T19.



Alonzo Pierce, presiden dan ketua ISW Holdings, berkomentar, “Aktivitas penambangan kami kini berjalan lebih intens dengan tambahan dua pod penambangan POD5IVE baru. Perusahaan akan terus menambahkan armada secara signifikan dalam triwulan mendatang. Kami juga sedang membangun rekam jejak yang kredibel dengan pod penambangan kami. Rekam jejak ini akan membuktikan keandalan kami saat memasuki fase berikutnya dan mulai memasarkan Pusat Data Proceso POD5IVE sebagai solusi peralatan penambangan mata uang kripto yang mandiri, sangat efisien, dan mudah dikelola.”

Tentang ISW Holdings

Melalui operasi internal dan kemitraan strategisnya, ISW Holdings, Inc. berinvestasi dalam operasi berkembang yang menarget layanan kesehatan rumahan, layanan kesehatan jarak jauh, penambangan mata uang kripto, dan industri manajemen rantai pasokan. Perusahaan ini memiliki keahlian dalam mengembangkan merek secara strategis, memfasilitasi pertumbuhan dini, serta membangun identitas merek melalui proses pengadaan paten. Manajemen perusahaan ini mengarahkan anak-anak perusahaannya melalui tahapan-tahapan penting pengembangan pasar, yang mencakup konsep, strategi go to market, integrasi produk, dan efisiensi distribusi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.iswholdings.com .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini dapat berisi pernyataan berwawasan ke depan yang menyiratkan risiko dan ketidakpastian. Pernyataan tersebut berkaitan dengan kejadian di masa depan atau kinerja finansial kami pada masa mendatang. Dalam sejumlah kasus, pernyataan berwawasan ke depan ini dapat dikenali melalui istilah yang meliputi kata "bisa", "mungkin", "akan," "selayaknya", "mengharapkan", "merencanakan", "mengantisipasi", "meyakini", "memperkirakan", "memprediksi", "berpotensi", dan bentuk negatif dari istilah-istilah ini atau istilah sebanding lainnya. Pernyataan ini dan segala asumsi yang mendasarinya dibuat dengan iktikad baik dan mencerminkan penilaian kami saat ini mengenai arah bisnis kami. Meski demikian, hasil sesungguhnya hampir selalu berbeda, kadang secara material, dengan segala perkiraan, prediksi, proyeksi, asumsi, atau performa lain pada masa mendatang yang dimuat dalam laporan ini. Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak akan memperbarui pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum di sini agar sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Investor harus merujuk pada risiko yang diungkapkan dalam laporan berkala Perusahaan yang dibuat dengan OTC Markets (www.otcmarkets.com).

Kontak Layanan Wire