Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparindex offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

SPVILRKL INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVIMRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIHRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 SPVIGAKL INDEX Globale Aktier KL DK0060747822 SPVIGAMRAKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL DK0060748127 SPVIBGKL INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905 SPVBEUKL INDEX Bæredygtige Europa KL DK0060748044 SPVBUSAKL INDEX Bæredygtige USA KL DK0060748200

Vi beklager forsinkelsen.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon

Managing Director

Sparinvest S.A.