København Ø, March 04, 2021







Den 10. marts 2021 træder Disclosure-forordningen i kraft. Forordningen er et sæt regler for, hvordan man skal oplyse om bæredygtighed, og har til formål at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og give dem bedre bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Investeringsforeningen BankInvest er omfattet af forordningen som finansielt produkt, og der skal således senest den 10. marts 2021 gives følgende oplysninger om de produkter, der markedsfører sociale og miljømæssige karakteristika (de såkaldte artikel 8-produkter):

Oplysninger om, hvordan de pågældende karakteristika opfyldes

Hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika

Oplysningerne er indsat i selvstændige afsnit, ”Bæredygtighedskarakteristika”, i prospektet.

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør

