Wi-Pool, concepteur de fonds mobiles et d’équipements connectés de piscine, annonce la nomination de son directeur commercial et de son directeur des opérations pour assurer un développement à grande échelle de ses opérations en France comme à l’international. Cette annonce stratégique s’inscrit dans le cadre de la récente levée de fonds de 400 000 euros menée à bien par la startup début 2021.

Olivier Courtade, Directeur des opérations de Wi-Pool

Expert reconnu dans le domaine des objets connectés depuis le plus de 20 ans, Olivier Courtade est en charge de piloter les opérations et de structurer l’entreprise pour conduire son déploiement international. À ce poste stratégique, il permettra donc à Wi-Pool de passer un nouveau cap, d’améliorer ses processus opérationnels et son organisation pour gagner en performance, faire évoluer son business model et s’appuyer sur un cadre dynamique pour soutenir sa croissance. Entrepreneur chevronné, Olivier Courtade a été à l’origine de nombreuses entreprises à succès et a évolué dans des structures de renom comme Belease, M2M Solution, Myxyty ou encore Hubstairs. Il a également intégré le CCE (les conseillers du commerce extérieur de la France).

Sabri Khaldi, Directeur commercial de Wi-Pool

À ce poste, il sera chargé, en coordination avec la direction générale et la direction des opérations, de définir et de lancer la nouvelle stratégie commerciale de Wi-Pool en France et à l’international. Il travaillera en priorité sur la commercialisation de l’offre fonds mobiles et étudiera de nouveaux relais de croissance sur des produits et services associés. Pour mener à bien sa mission, Sabri Khaldi peut s’appuyer sur une longue expérience professionnelle acquise auprès d’acteurs de premier plan dans l’univers de la piscine.

Antoine Debois-Frogé, Fondateur et CEO de Wi-Pool « Je suis fier d’accueillir deux experts unanimement reconnus sur le marché pour leur savoir-faire. Leur venue est un signal fort et met en évidence la pertinence de notre positionnement et la qualité de nos fonds mobiles 100 % made in France qui apportent une réponse adaptée aux nouveaux usages et attentes des propriétaires de piscines. Nous allons désormais lancer notre nouvelle stratégie de croissance et mettre en place une organisation toujours plus agile pour délivrer les projets de nos clients. »