Albert Asseraf est nommé Directeur général Communication et Nouveaux Usages à la suite du départ d’Agathe Albertini

Paris, le 4 mars 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu’Agathe Albertini, Directeur de la communication Groupe, ayant souhaité quitter JCDecaux pour développer une activité entrepreneuriale, Albert Asseraf, en tant que Directeur général Communication et Nouveaux Usages, lui succède à compter du 12 avril, élargissant ainsi ses actuelles fonctions.

Albert Asseraf, né en 1961, est titulaire d’une Maîtrise de Sciences et Techniques de l’Information (1984). Il a commencé sa carrière, en 1985, chez Comecon, société de conseil en publicité extérieure puis l’a poursuivie au sein de Carat Comecon Affichage où il est nommé, en 1990, Directeur des Etudes et des Outils. En 1993, il devient Directeur Général de Carat Expert Affichage.

De 2001 à 2004, il est Directeur Général de Carat Expert Affichage et Médias Locaux et Directeur Général de Carat Local.

De 2004 à 2016, il est Directeur Général Stratégie, Etudes et Marketing de JCDecaux France.

Il devient, en janvier 2017, Directeur Général Stratégie, Data et Nouveaux usages afin de mettre en œuvre la stratégie Open innovation de l’entreprise et d’initier toutes les dimensions relatives à la stratégie Data. Observateur averti des nouvelles tendances, Albert Asséraf contribue à développer une gamme d’offres et de services enrichis dont l’objectif est d’installer durablement et efficacement JCDecaux dans l’univers de la Smart City.

Il est membre des Conseils d’Administration du CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité) et de l’IREP (Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires) ainsi que membre du Conseil de l’Ethique Publicitaire (CEP).

Il a été successivement Professeur Associé à l’Université de Paris 13 puis au sein du Département Marketing, Publicité et Communication du CELSA Paris Sorbonne. Il enseigne désormais à l’Université Paris-Dauphine, au sein du Master Management des Télécoms et des Médias.

Il est membre du Comité de Direction et du Comité Exécutif France de JCDecaux.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good, MSCI et CDP

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Agathe Albertini

01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

Pièce jointe