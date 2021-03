Nilfisk holder ordinær generalforsamling fredag d. 26. marts 2021, kl. 15.00.

I lyset af COVID-19 og de danske myndigheders tiltag for at begrænse smitterisikoen for COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Dette indebærer, at aktionærerne alene kan deltage samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.

Vedhæftet er invitation og dagsorden med fuldstændige forslag og bilag, inklusive oversigt over bestyrelseskandidater.

Nilfisk Årsrapport 2020 or vederlagsrapport på engelsk kan læses eller printes på investor.nilfisk.com.

Invitation til ordinær generalforsamling

Indkaldelse med dagsorden

Bestyrelseskandidater

Vederlagspolitik

Vederlagspolitik – bilag

Forslag til vedtægter

Fuldmagt og brevstemmeblanket

Invitation til generalforsamlingen, dagsorden og andre relevante dokumenter sendes elektronisk til de navnenoterede aktionærer i Nilfisk, som har bedt om det og har orienteret selskabet om deres e-mailadresse.

Eventuelle spørgsmål kan sendes på mail til AGM2020@nilfisk.com.

Investor Relations

Antonio Tapia

Head of Investor Relations

T: +45 2220 1218

Media Relations

Sara Westphal Emborg

Global Media Relations

T: +45 2222 8577

