Vestjysk Bank A/S

March 04, 2021 07:15 ET

Finanstilsynet

Nasdaq Copenhagen A/S

4. marts 2021





Vestjysk Bank A/S udsteder DKK 140 millioner Senior Non-Preferred.

Med henvisning til selskabsmeddelelse dateret 2. marts 2021, kan Vestjysk Bank hermed meddele, at banken udsteder 140 mio. kr. i Senior Non-Preferred med valør den 11. marts 2021.

Udstedelsen har løbetid på fire år med mulighed for førtidig indfrielse efter tre år og herefter forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Udstedelsen forrentes med en variabel halvårlig kuponrente på CIBOR6 plus et kreditspænd på 175 bps.

Udstedelsen har fondskoden DK0030484381 og er en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur.

Eventuelle henvendelser bedes rettet til Jan Ulsø Madsen, Ordførende bankdirektør, på +45 9663 2104.





