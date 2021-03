Dans le cadre du projet commémoratif Insuline100, Moments Déterminants Canada partage des histoires de canadiens qui personnifient l’héritage de l’insuline, par leurs parcours individuels, leurs expériences dans des camps de jours et de histoires de la communauté diabétique.



TORONTO, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defining Moments Canada/Moments Déterminants Canada est fier de présenter des histoires, jusqu’alors inédites, du projet de commémoration nationale Insuline100 : Inspiration et Innovation, avec le soutien du Camp Huronda et ses anciens campeurs.

Dans ‘Un souper avec Banting’, Amanda Coschi, une ancienne du Camp Huronda, confie ce qu’elle dirait au Dr Frederick Banting à propos de sa vie avec le diabète. “Et qu’est-ce que j’aimerais aussi dire à Banting? Je voudrais lui parler de l’insuline, c’est un élément de taille puisque j’en ai besoin pour survivre. Mais ma vie ne se limite pas à cela! Je prends mon insuline et après? C’est de cet après que j’aimerais discuter avec Banting.” Par l’entremise de l’histoire de Coschi, et de celles d’autres personnes qui partagent leurs réflexions personnelles avec Moments Déterminants Canada, l’histoire de l’insuline sera pertinemment racontée par des personnes atteintes de diabète. Cette collection d’histoires diverses démontrera ce qu’est la vie après un diagnostic de diabète. Ces réflexions personnelles répondront à des questions comme « Qu’est-ce que la découverte de l’insuline signifie pour vous? » et « Qu’est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie de la communauté diabétique? »

Moments Déterminants Canada est dévoué à présenter des histoires sous-représentées qui remettent en question et complimentent notre compréhension des grands courants de l’histoire Canadienne. En 2021, le projet Insuline100 se penchera sur les histoires personnelles contemporaines et historiques, comme celle de Coschi, qui ajoutent de la signification à l’importance de la découverte de l’insuline en tant que moment clé de l’histoire canadienne. Ce projet collaboratif partagera les histoires personnelles de campeurs, anciens et actuels, et démontrera l’importance que ce camp peut avoir sur la jeunesse canadienne ainsi que l’héritage de la découverte de l’insuline durant le centenaire. Le Camp Huronda, à Huntsville en Ontario, est géré par Diabètes Canada pour des jeunes qui vivent avec le diabète de type 1.

Une autre ancienne du Camp Huronda, et son actuel gestionnaire, Lauren Linklater nous parle de son diagnostic et de ce que le camp signifie pour elle dans le cadre du ‘Camp Connexion’. “Le seul fait d’avoir le soutien d’une communauté de personnes qui « comprennent » intrinsèquement la situation et gèrent sans sourciller les hauts et les bas des effets du diabète a tout simplement changé ma vie. Je n’avais pas à tout leur expliquer; on ne me regardait pas de travers lorsque je devais me retirer des activités pour traiter ma glycémie. J’ai appris qu’il m’était possible, avec un minimum de planification, de faire tout ce dont ils étaient capables. Ces leçons m’ont habilitée à envisager une vie heureuse avec un diabète de type 1.” Tout comme pour Coschi, la vie de Linklater a été bouleversé quand elle a reçu son diagnostic de diabète, mais l’une comme l’autre n’a pas définie leurs vies par ce fait. “Le diabète est à la fois une étiquette et un fardeau lourds à porter, mais il me permet d’apprécier les liens de communauté qui se tissent entre nos campeurs et leurs familles”, dit Linklater. Ces deux femmes ont plus tard travaillé dans la communauté de Diabète Canada et le Camp Huronda, du travail qu’elles n’auraient peut-être pas accompli sans leurs expériences personnelles.

En ensemble, ces histoires démontreront l’impact continu du diabète sur la vie de divers canadiens encore aujourd’hui, et exploreront le rôle de l’insuline comme traitement qui sauve des vies. Des histoires personnelles viennent ajouter de la nuance et de la complexité à l’espace commémoratif et historique, permettant ainsi un apprentissage plus profond et significatif dans la salle de classe et dans le public en général. Comprendre l’aspect humain du diabète et de l’insuline est indispensable afin de comprendre l’héritage de ce moment historique, surtout dans le contexte pandémique actuel.

Aujourd’hui il y a de la meilleure insuline, mais il n’y a toujours rien de mieux que l’insuline. Les efforts pour trouver un remède permanent au diabète continuent encore. Le centenaire de la découverte est une opportunité importante pour mettre le phare sur la recherche importante dans ce domaine, et un moment idéal pour éduquer le public à propos de la vie avec le diabète. Les histoires personnelles qui seront partagées, traitant du diabète et de la recherche continue afin de trouver un remède, viendrons soutenir le projet Diabète360, mené par Diabète Canada.

Les précieux partenaires de Moments Déterminants Canada sont notamment l’Université de Toronto, la McMaster Children and Youth University (MCYU), Novo Nordisk (Canada), Sanofi Pasteur (Canada), le lieu historique national du Canada de la Maison-Banting et Diabète Canada. Cette initiative est financée en partie par le gouvernement du Canada, par le truchement du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien.

Diabète Canada gère 9 camps d’été partout au Canada et 10 programmes de camps familiaux, qui sont hôte de plus de 1900 enfants qui vivent avec le diabète de type 1. Camp Huronda est le seul espace de camp au Canada qui appartient à Diabète Canada et le seul des camps qui opère pendant tout l’été. Le Camp Huronda est un camp pour personnes atteintes de diabète de type 1, fondé en 1964 dans le site permanent qui est son lieu actuel. L’année 2021 sera une année importante pour le camp qui célèbrera 50 ans de service à la communauté diabétique. Cette année marquera aussi les 100 ans de l’insuline.

Moments Déterminants Canada/Defining Moments Canada est un organisme voué au patrimoine et à l’éducation numériques dont l’objectif est de proposer des façons nouvelles et novatrices d’enseigner et de commémorer l’histoire du Canada au moyen de récits et d’outils du 21esiècle. L’organisme a précédemment orchestré les commémorations nationales de la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1920 au Canada et le 75eanniversaire du jour J, Juno75. En 2020, Moments Déterminants Canada a dirigé les commémorations nationales sur support numérique duJourVEDay75, en partenariat avec Anciens combattants Canada.

Pour plus d’information, des images numérisées ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :

Neil Orford, Président

Moments Déterminants Canada

neilorford@canhist.ca

Amy McBride Bowen, adjointe aux communications

Moments Déterminants Canada

amcbride@canhist.ca