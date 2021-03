MONTRÉAL, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce le lancement d'améliorations significatives pour sa solution de gestion du cycle de vie des contrats ASC. Ces nouvelles fonctionnalités améliorent l'efficacité pour les clients et soulignent l'engagement de mdf commerce à innover et à maintenir sa position de leader sur le marché dans les secteurs de l'approvisionnement stratégique et de la gestion du cycle de vie des contrats (CLM).



Ces nouvelles caractéristiques assurent une intégration complète des flux de travail avec les modules CLM et RFx, permettant aux utilisateurs d'effectuer et de suivre facilement les fonctions d'édition et de révision de documents en ligne, directement dans les modules d'approvisionnement stratégique de mdf commerce.

Ces innovations dotent les utilisateurs de fonctions de collaboration en ligne évolutives, telles que :

Une vue unique des collaborations en cours

La gestion des tâches telles que des filtres de tâches, le statut de collaborateur, les rappels de révision et la délégation de tâches

Les notifications en temps réel lorsque les collaborateurs sont identifiés pour une révision ou lorsque les commentaires ou les tâches sont assignés

La possibilité d'ajouter un nombre illimité de collaborateurs sans licence et/ou externes

Un historique des versions qui enregistre une liste complète de toutes les révisions du document et qui a effectué chaque modification



Ces fonctions standards sont disponibles à la fois dans notre offre de solutions prêtes à l'emploi et premium configurables.

« Nous ne saurions trop insister sur le fait que ces nouvelles fonctionnalités amélioreront considérablement l'efficacité et l'expérience utilisateur de nos clients. Cette amélioration du produit représente également une excellente occasion d'accélérer les efforts de vente croisée avec notre communauté d’organisations publiques sur BidNet et MERX, qui compte actuellement plus de 3 500 membres », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Nous sommes fiers, chez mdf commerce, d’offrir des solutions performantes et innovantes au marché ».

Les solutions CLM et d’approvisionnement de mdf commerce sont conçues pour réaliser des gains d'efficacité dans la gestion des contrats, des appels d'offres et de la facturation pour des clients internationaux, notamment AIMCo (Alberta, Canada), BGIS et AMD (International), et des milliers d'agences et de systèmes gouvernementaux, d'éducation et de santé en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les solutions d’approvisionnement stratégique de mdf commerce et les voir en action, demandez une démo.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Mark Eigenbauer

Président, approvisionnement stratégique

Numéro sans frais : 1-877-677-9088, #6250

Courriel : meigenbauer@mdfcommerce.com