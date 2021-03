Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 4.3.2021 klo 15.30

Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Porkka

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Porkka, Panu

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20210304092423_10

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-02

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 0,00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 5 000 Keskihinta: 0,00 EUR

Mikko Forsell, Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 50 434 2516

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.