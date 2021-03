TORONTO, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDO Canada célèbre ce mois-ci son engagement à aider des gens à réaliser leurs rêves depuis 100 ans Pour souligner cet anniversaire, BDO Canada invite ses clients, associés, employés et collaborateurs à se remémorer les réussites du cabinet et à entrevoir les succès à venir.



De ses débuts dans un petit bureau de Winnipeg, au Manitoba, dirigé par un entrepreneur, BDO a connu un parcours exceptionnel. Nous avons aujourd'hui une présence importante à l'échelle du pays et sommes devenus un fournisseur de solutions de premier plan sur le marché. Au cours des 100 dernières années, nous avons su adopter une approche axée sur le client pour aider les propriétaires d’entreprise à trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Nous avons permis à de petites entreprises de croître sur le marché intermédiaire et avons aidé des entreprises de ce marché à prendre de l’expansion. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les solides relations que nos équipes ont développées avec leurs clients au cours des dernières décennies.

« Chez BDO, nous nous engageons à aider nos clients à réaliser leurs rêves et nous continuons à appliquer les leçons tirées de nos humbles débuts pour les aider à se façonner un brillant avenir », a indiqué le PDG de BDO Canada, Pat Kramer. « Je suis fier des succès que nous avons connus à l’échelle du Canada au cours de 10 décennies exceptionnelles axées sur les gens, l’innovation et la croissance, et je suis persuadé que les 100 prochaines années seront encore plus extraordinaires. »

En 2021, nous inviterons les clients, les associés, les employés et les collaborateurs de BDO à participer à de nombreuses célébrations pour souligner cet anniversaire remarquable. Assurez-vous de suivre le mot-clic #BDO100 pour connaître l’histoire de BDO et regarder vers l’avenir.

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation et possède une vaste connaissance du secteur acquise en 100 ans d’expérience auprès des collectivités locales.

Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des services transfrontaliers continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l’échelle mondiale. Comptant plus de 90 000 employés dans plus de 1 600 bureaux et plus de 160 pays, le réseau de BDO génère des revenus mondiaux de près de 10,3 milliards de dollars américains.

