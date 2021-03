BROSSARD, Québec, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec Óptica Central, la troisième plus grande chaîne de magasins d'optique au Costa Rica pour la mise en œuvre de CARA à travers le Costa Rica.



« Óptica Central, en collaboration avec Aselcom, distributeur de DIAGNOS, est heureux de commencer à dépister la population dans nos magasins d'optique en fournissant la solution d'IA éprouvée de DIAGNOS pour la détection précoce des maladies oculaires, telles que la rétinopathie diabétique, ainsi que la prévention de la cécité causée par le diabète. Il n’y a aucun doute que l’expérience de DIAGNOS au Costa Rica et dans d’autres pays d’Amérique latine a été au premier plan dans la démonstration de son service grâce à sa technologie remarquable », a déclaré M. Jefrey Salas, PDG d’Óptica Central.

« Chez DIAGNOS, nous avons fait notre marque dans différentes parties du monde, en collaboration avec nos partenaires et différents intervenants, où notre technologie d'IA et notre expérience au service des patients ont établi la norme. Nous savons que la rétinopathie diabétique est devenue la principale cause de cécité dans le monde chez les patients âgés de 20 à 64 ans. Le Costa Rica n’est pas différent des autres pays, avec près de 15% de sa population de plus de 20 ans souffrant de diabète, avec moins de 11% diagnostiqués. Au moins 35% ont été identifiés avec une rétinopathie diabétique dans la population diabétique et 10% risquent d’avoir une rétinopathie sévère qui affectera leur vision. Notre technologie aide maintenant, via Óptica Central, à combler cette lacune », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos d’Óptica Central

Fondée en juillet 1983, Óptica Central, située à Alajuela, est devenue un pionnier dans le service de santé visuelle offrant des services d’optique et d’optométrie. Depuis sa création, il a contribué à la santé visuelle de la population avec des prix abordables et une variété de produits tels que : Spécialités Centre médical, 8 centres de service / Opticiens dans la région métropolitaine, avec plus de 40 magasins situés sur le territoire national du Costa Rica.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

