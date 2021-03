La solution de suivi des flux maritimes s'associe au plus grand réseau routier pour redéfinir la valeur de la visibilité de la Supply Chain



CHICAGO et ROSTOCK, Allemagne, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44®, le leader mondial de la visibilité de la Supply Chain, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Ocean Insights, le fournisseur numéro un des solutions de renseignement sur le fret maritime. Dans la foulée d'une croissance massive de sa clientèle et de ses revenus en 2020, project44 acquiert Ocean Insights pour élargir sa solution de suivi maritime y ajoutant les plus larges capacités de suivi des conteneurs sur le marché, ainsi que des produits uniques d’analyse des horaires de navigation et des océans. En combinant le suivi et les analyses d'Ocean Insights avec la plateforme et l'écosystème de project44, project44 devient le leader incontesté du marché avec un ensemble inégalé de solutions multimodales pour une visibilité de bout en bout de la Supply Chain.

L'essor du commerce international depuis le début de la pandémie a entraîné d’importantes perturbations dans le monde de la Supply Chain. Depuis mars 2020, les taux de fret ont augmenté jusqu'à 174 % en raison de la demande accrue d’électronique, de biens d'équipement de protection individuelle et de produits de consommation courante. Dans le même temps, la COVID-19 et d'autres restrictions ont provoqué d'importantes congestions dans les ports, et les taux de roll-over (à savoir le pourcentage de conteneurs laissés à quai au port d’origine ou lors d’un transbordement) n'ont jamais été aussi élevés. Pour relever ces défis internationaux et renforcer leur résilience, les leaders de la Supply Chain se devaient de favoriser la visibilité et la numérisation du fret à l'échelle mondiale.

Alors que la plupart des fournisseurs de visibilité dépendent de tiers pour les données de suivi des flux maritime, Ocean Insights a mis en place des intégrations natives auprès des compagnies maritimes pour ingérer les données directement à la source, ce qui donne aux clients une visibilité plus riche sur les expéditions maritimes mondiales conteneurisées. Ocean Insights propose également des analyses de données, offrant aux clients un aperçu avancé des événements imprévus et des tendances générales du transport maritime.

Basé en Allemagne et fondé en 2012, Ocean Insights a été le pionnier de la visibilité du fret maritime en combinant les données des transporteurs, le suivi des navires en temps réel et les données sur les horaires de navigation dans une plate-forme riche en données. Suivant 350 000 conteneurs par jour, Ocean Insights offre une fonctionnalité de suivi et de localisation sur une grande majorité des lignes maritimes, 700 ports maritimes et plus de 5 000 navires, et gère plus de cinq millions de changements d'horaires de navigation par jour.

Ocean Insights compte parmi ses clients International Food Group (Sysco), Pernod Ricard, FourKites et d'autres grandes entreprises dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication, de l’agroalimentaire, du commerce de marchandises, des produits chimiques et du transport de marchandises. Nombre d'entre elles font déjà appel à Ocean Insights et à project44 notamment DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics, Kuehne + Nagel, Lenovo et Mondi Group.

"Le fret maritime est un pilier de la Supply Chain. Pour les organisations qui effectuent des transports internationaux, le manque de visibilité des transports maritime peut provoquer un effet domino coûteux tout au long de la Supply Chain", a déclaré Jett McCandless, fondateur et directeur général de project44. "Ocean Insights a dominé le marché de suivi des conteneurs et nous sommes impatients de fournir à l'industrie non seulement les meilleures capacités océaniques, mais aussi la plateforme de visibilité la plus complète".

"Chez Ocean Insights, notre mission a été de rendre les données de la chaine d’approvisionnement visibles et exploitables au moyen de meilleurs logiciels et de notre équipe d'experts", a déclaré Felix Richter, PDG et directeur technique d'Ocean Insights. "Rejoindre project44 était la prochaine étape naturelle pour construire la solution de visibilité multimodale dont le monde de la Supply Chain a besoin. En combinant l'expertise mais aussi la technologie de project44 et d'Ocean Insights, les expéditeurs et les prestataires de services logistiques pourront obtenir des informations prédictives à travers le monde entier".

"Nous avons connu un énorme succès chez Ocean Insights en faisant croître notre entreprise, et nous avions plusieurs options pour une sortie stratégique", a déclaré Robin Jaacks, directeur de la clientèle d'Ocean Insights. "Cependant après avoir rencontré Jett et l'équipe de project44, nous avons été impressionnés par la vision, l'intégrité et la culture de l'équipe. Il est donc devenu évident que project44 était le bon partenaire pour nous".

Aujourd'hui, project44 offre le plus grand réseau de transporteurs routiers avec des connexions à plus de 800 appareils ELD/télématiques. Grâce aux solutions de visibilité aérienne, ferroviaire et routière de project44, cette acquisition permettra d'étendre ses capacités de visibilité maritime et d'offrir la solution de visibilité de Supply Chain la plus complète, soit globale, multimodale et de bout en bout.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous dès aujourd'hui à Transform 2021, la conférence sur la visibilité de la Supply Chain de project44, qui aura lieu les 9 et 10 mars prochain.

About project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée au monde pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les principaux processus de transport afin d'accélérer la circulation d’information et de réduire le temps nécessaire pour transformer ces informations en actions. En tirant parti de la puissance de la plateforme de project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent les coûts, améliorent les performances de leurs transports et offrent à leurs clients une expérience de type Amazon. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète de toutes les télématiques du marché, project44 supporte tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le service de messagerie, le dernier kilomètre, le transport de marchandises par camion en chargement complet ou transport palettes, le groupage, le rail, l'intermodal et le transport maritime. project44 s'est classé deuxième, derrière Amazon, dans le classement 2020 Freight Tech 25 de FreightWaves, qui répertorie les sociétés les plus innovantes dans le secteur de la logistique, et a reçu le prix 2020 SAP® Pinnacle Award en tant que « partenaire intégration cloud de l'année »

Contact

Charlie Ungashick

Chief Marketing Officer, project44

cungashick@project44.com