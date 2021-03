FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 313

4. marts 2021, København

Finanskalender 2021 for Victoria Properties A/S (opdateret)

Bestyrelsen for Victoria Properties A/S har planlagt følgende datoer for offentliggørelse af årsrapport 2021, periodemeddelelser og delårsrapport 2021 samt afholdelse af ordinær generalforsamling:



Mandag 29. marts 2021: Offentliggørelse af årsrapport 2020

Torsdag 29. april 2021: Ordinær generalforsamling (aktionærernes frist for fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen er den 18. marts 2021)

Torsdag 27. maj 2021: Periodemeddelelse for 1. kvartal 2021

Fredag 27. august 2021: Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår 2021

Fredag 26. november 2021: Periodemeddelelse for 3. kvartal 2021



Ovennævnte datoer er forventede datoer.

Yderligere oplysninger:

Thomas Færch

Adm. direktør

Telefon: +45 2020 1941

