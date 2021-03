4 mars 2021

Information financière au 30 septembre 2020 (Premier semestre 2020-2021)

Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires produits s’établit à 12,2 millions d’euros, en décroissance de

-38,9%. L’activité est fortement pénalisée par la crise sanitaire mondiale (en particulier en Asie) et par les mesures de confinement prises par les Etats qui pèsent sur l’activité retail du Groupe.

Hors éléments non récurrents, le résultat net est négatif sur le premier semestre et ressort à -4,9 millions d’euros contre -3,4 millions d’euros sur l’exercice précédent.

En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont conclu un accord de refinancement.





CHIFFRE D’AFFAIRES



Evolution par marché

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/20 30/09/19 Variation totale Organique Effet de change France 1,5 3,2 (50,7%) (50,7%) 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 2,2 2,2 15,6% 15,9% (0,3%) Asie Distribution Contrôlée 2,6 5,0 (45,7%) (44,9%) (0,8%) Total Distribution contrôlée 6,4 10,4 (35,4%) (35,0%) (0,4%) Agents & Distributeurs 5,8 9,6 (42,4%) (41,9%) (0,5%) TOTAL PRODUITS 12,2 20,0 (38,9%) (38,5%) (0,4%)

Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires Produits du groupe diminue de -38,9% sur le premier semestre, avec un effet de change défavorable de -0,4%.

Les ventes cumulées de la distribution contrôlée sont en baisse de -35,4%, incluant un effet de change défavorable de -0,4%. Cette diminution concerne principalement l’Asie qui enregistre une baisse de -45,7% : Hong-Kong et le Japon ont été fortement contraints par les mesures gouvernementales (restrictions de circulation, fermetures des points de ventes).

La France chute également de -50,7%, tandis que l’Europe progresse de 15,6% grâce à l’Allemagne avec l’ouverture de nouveaux points de vente, la Suisse et l’Italie ont bénéficié quant à eux de nouveaux modes de distribution très prometteurs.

A noter également la progression de nos ventes en ligne de +29% en Europe.

Le canal Agents et Distributeurs est en recul de -42,4%, où l’ensemble des marchés ont été impactés par la situation sanitaire (Corée, Chine, Russie, Moyen-Orient). Seul les Etats Unis résistent avec une baisse limitée grâce au nouveau distributeur sur les instruments d’écriture.





Evolution par ligne de produits



SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/19 30/09/18 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 7,2 11,8 (38,5%) (37,8%) (0,7%) Maroquinerie, Accessoires & PAP 5,0 8,2 (39,6%) (39,4%) (0,2%) TOTAL PRODUITS 12,2 20,0 (38,9%) (38,5%) (0,4%)

Au 1er semestre 2020-2021 les ventes de briquets et stylos sont en baisse de -38,5% pénalisées par les baisses en Asie (Corée, Hong-Kong et Japon) et en France.

Au global la catégorie Maroquinerie, Accessoires et Prêt-à-Porter est en recul de -39,6%, concernant principalement les activités de Prêt-à-Porter et de Ceintures. L’activité Maroquinerie limite son recul à -12% grâce à la croissance en Corée, et l’activité Accessoires est en légère progression à +2%.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

(En millions d'euros) SEMESTRE 1 Consolidé 30/09/20 30/09/19 Variation Ventes 12,2 20,0 (7,8) Marge Brute 5,1 10,5 (5,4) % 41,8% 52,5% (10,7 pts) Frais généraux (10,9) (15,9) 5,0 Résultat Opérationnel (hors redevances) (5,8) (5,4) (0,4) Redevances 1,6 2,5 (0,9) Perte de valeur sur actifs (IAS36) - - - Autres Produits & Charges 0,7 0,1 0,6 Résultat Opérationnel

Résultat Opérationnel hors Autres Produits et Charges (3,5)

(2,8) (2,8)

(2,9) (0,7)

0,1 Résultat financier (0,6) (0,3) (0,3) Impôts (0,2) (0,2) 0,1 Résultat net

Résultat net hors Autres Produits et Charges (4,2)

(4,9) (3,3)

(3,4) (0,9)

(1,5) Endettement financier net 9,1 7,8 1,3

Le taux de marge brute s’établit à 41,8% contre 52,5% l’année dernière, soit une variation nette de –10,7 points s’expliquant par le niveau d’activité qui pèse sur les coûts et les conditions commerciales accordées sur le 1er semestre afin de soutenir les ventes.

La baisse de marge brute à hauteur de -5,4 millions d’euros est compensée par des économies sur les frais généraux pour un montant de – 5,0 millions d’euros soit une économie de 31,4% par rapport à septembre 2019 : diminution des frais de communication de -1,1 million d’euros, des frais commerciaux de – 2,2 millions d’euros et des frais administratifs de -1,8 million d’euros.

Les redevances sont en diminution de -0,9 million d’euros par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse des redevances des licences en Asie.

Les autres produits et charges ressortent à +0,7 million d’euros correspondant principalement à la constatation du produit net résultant des subventions étatiques perçues au titre du chômage partiel.

De ce qui précède, le résultat opérationnel courant est négatif sur le premier semestre, à -3,5 millions d’euros contre -2,8 millions d’euros au 30 septembre 2019, soit une dégradation de -0,7 millions d’euros d’une période à l’autre.

Au global, le résultat net est négatif négatif à -4,2 millions d’euros, contre -3,3 millions d’euros au 30 septembre 2019.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

L’endettement financier net au 30 septembre 2020 ressort à 9,1 millions d’euros contre 7,8 millions d’euros au 30 septembre 2019.

PANDEMIE COVID-19

La Covid-19 a été déclarée « Pandémie » par l’Organisation mondiale de la santé. Pour suivre les directives des gouvernements des pays où le Groupe opère, S.T. Dupont a adapté ses pratiques de travail, y compris en procédant à des fermetures temporaires de sites et de points de vente. Ces mesures se sont traduites par une forte réduction des activités sur son site de production, mais également dans ses principaux points de vente. Le Groupe a eu recours aux dispositifs gouvernementaux de chômage partiel et de report des échéances sociales.

Cette crise a en outre conduit le Groupe à revoir à la baisse ses objectifs de vente par marché et à mettre en œuvre un plan de réduction des coûts opérationnels tout en préservant sa capacité à rebondir au moment de la reprise économique notamment en matière d’offre produits.

Jusqu’à présent, en lien avec ces conditions et événements imprévus, les obligations contractuelles du Groupe n’ont donné lieu à aucune résiliation de contrat, à aucune pénalité pour retard d’exécution et à aucun litige avec des clients ou des fournisseurs.

L’exposition du Groupe au risque de crédit sur ses activités opérationnelles n’a pas conduit à reconsidérer de manière significative les pertes de crédit attendues sur les clients à la clôture de septembre 2020.

CONTINUITE D’EXPLOITATION

Compte tenu de la crise sanitaire mondiale qui a démarré dès le mois de janvier 2020 en Asie où le Groupe a réalisé 59,2% de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2019-2020 et 51% sur le premier semestre de l’exercice 2020-2021, le Groupe a été confronté à une baisse significative des ventes (-38,9% comparativement à l’exercice précédent) ayant entraîné de fortes tensions sur sa trésorerie.

En effet, le Groupe évolue dans un environnement qui demeure très incertain, tant sur le plan macro-économique que des évolutions des mesures gouvernementales prises par les différents pays en lien avec l’évolution de la pandémie : les mesures de confinement prises par les Etats ont un impact direct sur l’activité retail du groupe, puisque tous les points de vente ont dû fermer pendant plusieurs semaines sur le premier trimestre de l’exercice 2021-2021. En outre, la fermeture des frontières, en particulier en Asie, contribue au ralentissement de l’activité, le tourisme asiatique représentant une part significative du chiffre d’affaires du groupe.

Dans ce cadre, la Société a sollicité auprès de ses partenaires bancaires un Prêt Garanti par l’Etat (P.G.E).

Dans ce contexte inédit, où les impacts de cette pandémie devraient lourdement peser sur le chiffre d’affaires et les résultats du Groupe en 2020-2021, la priorité du Groupe est le pilotage rigoureux de sa base de coûts et l’allocation des ressources financières disponibles.

Compte tenu des financements accordés en décembre 2020 et des prévisions de trésorerie sur la période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2021 (12 mois après la date de clôture), la Société prévoit d’être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie.

Les comptes ont ainsi été établis sur la base de la continuité d’exploitation.

Pour les périodes ultérieures, la capacité du Groupe à faire face à ses besoins de trésorerie sans solliciter de financement complémentaire dépend d’une hypothèse de reprise de l’activité, dans le contexte évolutif de crise sanitaire actuelle.



PRET GARANTI PAR L’ETAT (P.G.E)

La crise sanitaire a affecté de manière importante le Groupe et ses activités dès le mois de décembre 2019 en Asie.

En mars 2020, lorsque des mesures de confinement ont été instaurées en France et en Europe, le Gouvernement français a mis en place des mesures fortes destinées à soutenir les entreprises. Le Prêt Garanti par l’Etat (P.G.E) est une de ces mesures phares.

Dans ce contexte, la Société S.T. Dupont a déposé une demande de P.G.E auprès de ses banquiers.

En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont conclu un accord de refinancement.

Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E. A cela s’ajoute un apport de D&D International à hauteur de 3 millions d’euros dont le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du P.G.E.

Par ailleurs, les établissements bancaires acceptent le remboursement anticipé partiel volontaire des sommes restant dues au titre des lignes de financement à hauteur de 4,5 millions d’euros par libération des fonds bloqués et cédés suite à l’éviction du fonds de commerce de l’avenue Montaigne et accordent à la Société une franchise de 12 mois en capital des lignes de financement restant dues. D&D International B.V. de son côté consent à la Société une franchise de 12 mois sur le prêt d’actionnaire de 5 millions d’euros consenti en décembre 2019 avec maintien de la subordination existante dans le contrat d’origine et portant sur 2,5 millions d’euros.

Contact : invest@st-dupont.com





COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) 30/09/2020 30/09/2019 Chiffre d’affaires net « produits » 12 232 20 029 Coûts des ventes (7 121) (9 486) Marge brute 5 110 10 543 Frais de communication (482) (1 550) Frais commerciaux (4 437) (6 667) Frais généraux et administratifs (5 963) (7 766) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (5 772) (5 440) Redevances 1 590 2 513 Autres charges (183) (165) Autres produits 871 284 Perte de valeur sur actifs (IAS36) - - Résultat opérationnel (3 495) (2 808) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 5 7 Coût de l’endettement financier brut (195) (209) Coût de l’endettement financier net (190) (202) Autres produits et charges financiers (374) (68) Résultat avant Impôt (4 059) (3 078) Charges d’impôt sur le résultat (161) (183) Résultat net (4 220) (3 261) Résultat net – part du Groupe (4 220) (3 261) Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) (0,008) (0,006) Résultat net dilué par action (en euros) (0,008) (0,006)

Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d’euros) 30/09/2020 31/03/2020 Actif non courant Ecarts d’acquisition - - Immobilisations incorporelles (nettes) 4 729 5 088 Immobilisations corporelles (nettes) 8 263 8 994 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 3 840 4 927 Actifs financiers 5 438 5 644 Impôts différés 13 - Total de l’actif non courant 22 283 24 653 Actif courant Stocks et en-cours 12 366 11 625 Créances clients 12 409 13 452 Autres créances 7 640 6 047 Impôts courants 1 011 1 295 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 161 9 492 Total de l’actif courant 40 587 41 911 TOTAL DE l’ACTIF 62 870 66 564



PASSIF (En milliers d’euros) Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (15 781) (2 763) Réserves de conversion 1 613 1 563 Résultat net- Part du Groupe (4 220) (12 713) Total capitaux propres - part du groupe 17 112 21 587 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle Passifs non courants Emprunts et dettes financières 9 765 9 659 Dettes de location non courantes 4 355 5 513 Impôts différés - - Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 498 4 106 Total des passifs non courants 18 618 19 278 Passifs courants Fournisseurs 10 093 9 178 Autres passifs courants 7 550 5 331 Impôts courants 718 730 Provisions pour risques et charges 82 82 Emprunts et dettes financières 6 545 8 139 Dettes de location courantes 2 152 2 238 Emprunts sur location financement - - Total des passifs courants 27 141 25 699 TOTAL DU PASSIF 62 870 66 564

Endettement financier net

(en milliers d'euros) 30/09/2020 31/03/2020 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 7 161 9 492 Emprunts et dettes financières (dont découverts) (16 310) (17 798) (9 149) (8 306)

