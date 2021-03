March 04, 2021 16:00 ET

Nokia julkisti vuotta 2020 koskevan Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2020 -vuosikertomuksensa

Nokia Oyj

Pörssitiedote

4.3.2021 klo 23.00

Nokia julkisti tänään vuoden 2020 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission). Lisäksi Nokia julkisti Nokia vuonna 2020 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2020 -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/tulostietoja-ja-raportteja . Osakkeenomistajat voivat tilata painetun version vuosikertomuksista veloituksetta Nokian internetsivuilta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla myös osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/hallinto ja palkitsemisraportti osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous .

Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/tulostietoja-ja-raportteja .

