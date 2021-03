Corbion boekte een netto-omzet van € 986,5 miljoen in 2020. De autonome groei van de netto-omzet was 5,6%. De aangepaste EBITDA nam in 2020 autonoom toe met 13,4% tot € 158,8 miljoen. De onderneming stelt voor een regulier dividend in contanten uit te keren ten bedrage van € 0,56 per aandeel.

Olivier Rigaud, CEO, licht toe: “2020 was een jaar dat ons nog lang zal heugen. Kort nadat we in maart onze strategie Advance 2025 in maart hadden gepresenteerd, ging de wereld grotendeels op slot en werden onze prioriteiten de gezondheid van onze collega’s, het veiligstellen van onze bevoorrading veiligstellen en ervoor zorgen dat onze klanten nog steeds konden rekenen op tijdige en complete leveringen. Dit resulteerde in een sterke business performance: Onze kernactiviteiten groeiden autonoom met 7%, aan de bovenkant van onze richtbandbreedte, en finishten zelfs nog sterker met 11% groei in het vierde kwartaal. De ontwikkeling van de EBITDA-marge viel in 2020 positiever uit dan aanvankelijk voorzien, deels omdat de reiskosten substantieel daalden en de geplande uitbreiding van de organisatie enige vertraging opliep. Beide zaken waren vanwege COVID-19. Het vervult ons met trots dat ons de hoogste CDP-score in de categorie klimaatverandering is toegekend, namelijk ‘A’, wat de bevestiging is van ons commitment aan meer ecologische transparantie en actie. Ik ben erg blij met de sterke performance en de veerkracht van onze medewerkers. Daarom, en als erkenning voor de buitengewone prestatie, besloten wij om al onze medewerkers een extra bonus te geven in het vierde kwartaal. Gezien onze performance in 2020, gecombineerd met een verbeterde pijplijn, blikken we met vertrouwen naar de toekomst, hoewel COVID-19 een significante onzekere factor blijft.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2020*

De netto-omzet groeide autonoom met 5,6%; de netto-omzet van de kernactiviteiten groeide autonoom met 7,0%

De aangepaste EBITDA was € 158,8 miljoen (boekjaar 2019: € 145,9 miljoen; autonome toename: 13,4%)

De aangepaste EBITDA-marge was 16,1% (boekjaar 2019: 14,9%)

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 104,1 miljoen (boekjaar 2019: € 61,3 miljoen)

De vrije kasstroom was € 32,1 miljoen (boekjaar 2019: € 9,6 miljoen)

De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 1,7x (ultimo 2019: 2,0x)

Gebeurtenissen na balansdatum: in januari 2021 is de verkoop afgerond van zowel ons stuk grond in de gemeente Breda als onze vriesdeegactiviteiten (VS)

€ miljoen Boekjaar 2020 Boekjaar 2019 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 986,5 976,4 1,0% 5,6% Aangepaste EBITDA 158,8 145,9 8,8% 13,4% Aangepaste EBITDA-marge 16,1% 14,9% Bedrijfsresultaat 104,1 61,3 69,8% 76,0% ROCE 12,9% 9,9%





Bijlage