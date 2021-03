Heijmans en AM hebben de krachten gebundeld in de ontwikkelcombinatie Feyenoord City, die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Rotterdam-Zuid. Deze samenwerking is een belangrijke stap voor de integrale ontwikkeling van het gebied.

Woningen en commercieel vastgoed

Heijmans en AM gaan nauw samenwerken met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam). Deze voert de grondexploitatie van het gebied uit. Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de Rotterdamse gemeenteraad eind 2020 is de gebiedsontwikkeling een nieuwe fase ingegaan. In Feyenoord City komt het nieuwe stadion voor Feyenoord dat wordt ontwikkeld door Stadion Feijenoord N.V. Daaromheen ontwikkelen Heijmans en AM in samenspraak met Stigam een aantrekkelijke stadswijk met woningen, een hotel, horeca en winkels. Het Masterplan Feyenoord City geeft ruimte om in verschillende fases in totaal circa 3.700 woningen en circa 60.000 m2 commercieel en maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen en te realiseren in een periode van naar verwachting tien jaar.

Programma met verschillende deelprojecten

Het programma is verdeeld over verschillende deelprojecten. De eerste fase bestaat uit de ontwikkellocaties Stadskant (Rosestraat en Colosseumweg), Mallegatpark en Waterfront. In daaropvolgende fases worden ook de Strip, Kuip Park en De Veranda (her)ontwikkeld. Het AM-project Imagine (voorheen Parkstad-Zuid) wordt toegevoegd aan de portefeuille van de ontwikkelcombinatie Feyenoord City. Dit project heeft een totale omzet van circa € 90 miljoen en gaat van start in 2021.

Stigam en gemeente Rotterdam

Stigam is blij met de vorming en de ambities van de ontwikkelcombinatie. “De slagkracht wordt nog verder vergroot. Zo kunnen we goed uitvoering geven aan de doelstellingen van het Masterplan en de kennis en kunde van twee gerenommeerde partijen maximaal benutten”, aldus Hans van Rossum, bestuurder van de stichting. De gemeente Rotterdam steunt de komst van de combinatie: “Deze grote partijen kunnen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken, wat de samenhang en de kwaliteit van het gebied ten goede komt”, aldus Sander Geenen, Programmamanager Stadionpark en Feyenoord City.

