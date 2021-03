SMILE, leader européen du numérique open-source, fait évoluer son équipe de direction en accueillant Cyrille ROBINET au poste de Head of Delivery et l'intègre au comité exécutif. Dans ce contexte, il joue un rôle stratégique chez SMILE en pilotant les équipes Delivery de la société. Plus précisément, il est en charge de veiller à la bonne conduite des projets, au respect des engagements pris et à la satisfaction des clients. L’objectif est de renforcer la qualité des services et des projets délivrés, et de positionner toujours plus l’excellence au sein des actions réalisées par les équipes de production. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans des ESN de premier plan.