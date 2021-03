2001. aastal tegevust alustanud Admiral Markets muudab pärast 20 aastat oma nime ja selleks saab Admirals. Ettevõte nimi ja logo muutuvad, sest alustatakse uut arenguetappi.



Viimase kahe aastakümne jooksul on Admiral Markets muutnud kauplemise ja investeerimismaailma, võimaldades miljonitel inimestel hallata oma investeeringuid turvaliselt ning lihtsalt. 2001. aastal oli Admiral Markets Forexile ja CFD-le keskendunud. Täna seisab ettevõte innovaatilise, ühtse ja personaalse kogemuse eest finantsmaailmas.



Admiral Markets Group AS juhatuse esimehe Sergei Bogatenkovi sõnul on ettevõtte algusaastatel seatud eesmärgid tänaseks täidetud. "Nime muutmine on loomulik samm, mis peegeldab seda, kus ettevõttena täna asume.”



Ta kinnitab, et Admiral Marketsi nimest viitab teine pool finantsturgudele. „Täna ei hõlma see enam kogu meie tegevuse ulatust. Oleme rohkem kui maaklerettevõte. Laiendasime oma toodete pakkumist ja lisame tooteportfelli uusi teenuseid. Oleme globaalne finantskeskus, mis raputab FinTechi maailma. Meie eesmärk on järgmise 10 aasta jooksul võimaldada finantsvabadust 10 miljonile inimesele kogu maailmas."



Juhatuse esimees märkis, et nende missiooniks on uuesti määratleda, kuidas inimesed lähenevad isiklikule rahandusele: “Meie eesmärk on pakkuda integreeritud lahendusi investeerimiseks, maksmiseks ja raha haldamiseks. Oleme märkimisväärselt laienemas. Kauplemine on alati oluline osa meie kui ettevõtte identiteedist, kuid jätkame laiema toodete ja teenuste valiku tutvustamist, mis muudavad isikliku rahanduse läbipaistvaks ja kättesaadavaks kõigile."



Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764