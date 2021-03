SP Group A/S

March 05, 2021 04:56 ET

Gennem sit datterselskab Tinby A/S har SP Group idag indgået aftale om at købe aktiver fra Dupont Plastic ApS under konkurs.

Tinby overtager ingen medarbejdere.

Dupont Plastic blev stiftet i 1975.

Dupont Plastic ApS blev taget under konkursbehandling den 23. februar 2021.

Dupont Plastic var en mindre PUR virksomhed i Hjortshøj, der fungerede som underleverandør til en række industrivirksomheder. Virksomheden har ikke oplyst sin omsætning. EBITDA var i senest offentliggjorte regnskab DKK 0,5 mio. Købsprisen er ca. 2,5 gange det senest offentliggjorte EBITDA.

Tinby tilbyder kunderne at flytte med, og produktionen overføres til Tinbys øvrige fabrikker efter individuel aftale med den enkelte kunde.

Overtagelsen af aktiverne vil øge SP Groups omsætning og EBITDA i 2021. SP Groups forventninger til 2021 vil blive offentliggjort den 26. marts 2021.

Frank Gad, adm. direktør i SP Group udtaler: ”Vi beklager, at Dupont Plastic ApS er gået konkurs. Vi vil gerne hjælpe kunderne videre og er klar til at servicere alle fra Tinby i Søndersø. Se www.Tinby.dk.”

