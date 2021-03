March 05, 2021 08:00 ET

March 05, 2021 08:00 ET









TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2021 KLO 15:00







TELESTEN VUOSIKERTOMUS 2020 JULKAISTU

Teleste Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.



Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset sekä tilintarkastuskertomuksen.



Teleste on julkaissut vuosikertomuksen yhteydessä myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu 11.2. yhtiön sijoittajasivuilla.



Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut sinulle, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2020 Telesten liikevaihto oli 145 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli 858 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.







TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara

Toimitusjohtaja





LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh. 02 2605 611





JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.teleste.com





Liitteet