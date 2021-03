March 05, 2021 08:00 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.3.2021 KLO 15.00

Enento Groupin vuoden 2020 vuosikertomus ja palkitsemisraportti on julkaistu

Enento Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2020 ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Vuosikatsaus kattaa liiketoiminta-, henkilöstö- ja vastuullisuuskatsaukset. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikatsaus ja taloudellinen katsaus julkaistaan erillisinä PDF-dokumentteina suomeksi ja englanniksi.

Vuosikatsaus, taloudellinen katsaus ja palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Enento julkaisee nyt ensimmäistä kertaa tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Enento Groupin varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 29. maaliskuuta 2021 Helsingissä. Lisätiedot yhtiökokouksesta Enenton sijoittajasivuilla.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

