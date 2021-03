Forretningssegmenterne F.C. København & Stadion og Lalandia blev i 2020 hårdt af de restriktioner, der blev indført som følge af COVID-19 pandemien

Vi har lagt et på mange måder udsædvanligt år bag os. 2020 var året, hvor PARKEN Sport & Entertainment koncernen blev hårdt ramt af de restriktioner, der blev indført som følge af COVID-19 pandemien. Restriktioner der betød, at vi i store perioder af året ikke kunne udnytte vores gæste- og tilskuerekapacitet fuldt ud i Lalandia og Parken. Hertil kom en udskydelse af kampene i forbindelse med EURO2020 og koncertarrangementet med The Minds of 99.

2020 var også året, hvor byggeriet af Lalandia i Søndervig blev påbegyndt, og inden udgangen af 2021 vil samtlige af de i alt 440 feriehuse være overdraget til ejerne. Det er planen, at Lalandia i Søndervig skal åbne i andet kvartal 2022.

På den internationale foldboldscene blev sæsonen 2019/20 et nyt højdepunkt, da F.C. København spillede sig frem til deltagelse i 1/4-finalen i UEFA Europa League. Her tabte holdet efter forlænget spilletid til Manchester United.

I april 2020 blev koncernens kapitalberedskab styrket med 440,0 mio.kr. hvoraf 240 mio.kr. kan henføres til den igangsatte etablering af et Lalandia i Søndervig. I februar 2021 er der etableret en yderligere trækningsret på 75,0 mio.kr., og en række af koncernens realkreditlån med restløbetid på ca. 10 år er omlagt til 20-årig restløbetid.

Årets resultat før skat i 2020 blev -289,0 mio.kr. mod 75,0 mio.kr. i 2019.

