Selskabsmeddelelse nr. 64

Vejle, den 5. marts 2021

Grundet den forsinkede produktion og salg, den tabte voldgiftssag og Selskabets ordresituation har

Bestyrelsen for Waturu Holding A/S i dag besluttet, at likviditetsgrundlaget for Selskabet skal styrkes. Da

provenuet fra noteringen på Nasdaq First North i maj 2019 i løbet af 3 – 4 måneder ikke længere vil være

tilstrækkelig til at understøtte de nuværende ordrer samt den deraf nødvendige driftskapital og dermed

selskabets fremtidige forventninger, jf. selskabsmeddelelse nr. 54, vil etablering af et større

kapitalberedskab være nødvendig.



Selskabet har senest indgået aftale, jf. selskabsmeddelelse nr. 56, om levering af 500 stk. vandvarmere og

med yderligere forventet levering af mere end 1.000 vandvarmer pr. måned. Selskabet har behov for at

kunne forudbestille større mængder materialer og komponenter, hvorfor der er behov for mere likviditet.



Derudover har selskabet via datterselskabet Aquaturu A/S, indgået aftale med en international distributør

indenfor Aquakultur teknologi, som sælger til 15 markeder. Partneren har indikeret at der på basis af et

positivt testforløb, forventes salg af et væsentligt antal industrienheder til vandbehandling af procesvand.



Såfremt Selskabet ikke tilføres yderligere likviditet, vurderer bestyrelsen, at tidligere udmeldte prognoser

for Waturu Holding A/S, må revurderes.



Qua at selskabets aktie er suspenderet, er det ikke muligt at tilbyde aktionærerne at deltage i en

kapitalforhøjelse (fortegningsemission).



Derfor igangsættes der indenfor den kommende uge tiltag, hvor selskabet vil tilbyde eksisterende

aktionærer muligheden for at deltage i en likviditetstilførsel via lånefinansiering samt deltagelse i en

kapitalforhøjelse i datterselskabet Aquaturu A/S.



Bestyrelsen har stor tiltro til at selskabet med styrket likviditet, kan nå de udmeldte forventninger.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning

eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget

til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er

hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:



CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

CDI GLOBAL ApS

Per Vestergaard

Direktør/CEO

Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000 Aalborg Denmark

T +4598110055, M +4521764317, E pva@cdiglobal.dk

Hjemmeside: www.cdiglobal.dk



Nasdaq First North Growth Market



