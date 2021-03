March 05, 2021 10:28 ET

Under henvisning til Nasdaq Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal Sparinvest S.A. på vegne af Sparinvest SICAV meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående andelsklasse har været forkert fastsat ved prisudsendelse den 5. marts 2021, kl. 09:45 frem til kl. 09:56 samme dag.



Indre værdi har været forkert beregnet for følgende andelsklasse:



ISIN Afdeling/andelsklasse Fejlberegning i procent LU1438960566 Global Convertible Bonds EUR R Op til +6,48%





Der har i perioden for fejlberegningen ikke været emissioner eller indløsninger i den berørte andelsklasse.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Sparinvests Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon

Managing Director, Spainvest S.A.