佛罗里达州奥兰多, March 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着世界各地不同行业和经济体在新冠疫情后寻找重建业务的机会，为多种行业创造交易、联系和发展平台的全球性活动组织机构Informa Markets于2月9日至11日在橙郡会议中心推出了“MAGIC Pop-Up Orlando”快闪活动。此次“快闪”活动是该公司在内华达州拉斯维加斯每年举办两次的主旨时尚活动的小规模地区版本。时尚产业是受到此次疫情破坏性经济影响的众多行业之一，而此次活动为时尚行业的各个领域提供了全面的“一站式”机会，以发现新品牌，在安全环境中与有共同意向的零售商建立业务网络，并创造急需的收入。



Informa Markets Fashion是该平台组织机构一个命名恰当的男装、女装、鞋类和服装采购平台组合。该平台组合于2020年底对客户进行了调查，以确定如何最好地满足时尚界的需求。作为调查获得的反馈，无论是品牌还是零售商都强烈希望在2021年第一季度重返展厅，这是时尚行业的一个关键采购期。作为回应，Informa Markets采取了一种混合方式：在推出在线市场平台MAGIC Digital的同时在奥兰多举办实体活动。虽然Informa Markets坚信虚拟形式是其450多个品牌的强大互补工具并可作为长期发展的双引擎之一，但时尚界对此次实体活动的兴趣超出了他们的预期——奥兰多时装展的注册人数令人震惊，比预期高出40%。

“时尚行业是一个高度依靠触知的行业”，Informa Markets Fashion商务总裁Kelly Helfman表示， “买家需要看到和触摸到面料。虽然数字化是保持联系的一项极佳工具，并有助于确定购买趋势，但面对面沟通的力量始终非常重要——这种亲身互动是数字形式所无法复制的。虽然数据可以帮助指导决策，但获得潜在客户的供应商资格不能仅靠一次点击体验——在大多数情况下这都需要深入理解和培养业务关系。过去一年比以往任何时候都更深刻证明了人际联系的真正价值，而这次活动得到的热情响应和取得的成功也反映了这一点。”

MAGIC Pop Up Orlando汇集了众多崭露头角的设计师和更大、更成熟的品牌，他们渴望与大卖场、在线、专售和精品零售商建立联系，实现重振遭受重创的时尚产业这一共同目标。

“我们喜欢MAGIC活动，非常高兴能回到这里”，时装批发企业By Together的Hanna Jung表示， “我们在奥兰多遇到了很多不同类型的新客户。时装买手们对于MAGIC通过这次快闪活动重新进入市场感到非常欣喜。”

但时尚并非渴望重返展厅的唯一行业，Informa Markets在其服务的众多行业部门都看到了这一趋势。5月，Informa Markets将为航空业提供一个平台，这一行业也同样在寻找超越屏幕之外的学习、创新和发现渠道。6月，该活动组织机构计划重返美国最大规模行业活动举办地点拉斯维加斯，以回应从建筑到化妆品、从回收到垃圾处理等不同行业社区的同样的热切需求。

“我们的活动是重建和重换活力所需要的平台”，Informa Markets北美总裁Nancy Walsh表示， “这些活动在建立关系、发现创新以及为所服务社区创造收入方面发挥着非常重要的作用，而在这些活动能够以安全和受控的方式举办时就更是如此。本次活动不仅服务于时尚界，而且也面向健康和营养、品牌授权、建筑、航空等众多领域的社区。几乎每个行业都受到了疫情的影响，我们的客户（其中许多是小企业所有者）真切地认为这些平台比以往任何时候都更加重要。”

然而，这些平台的影响不仅仅在于促进行业部门的增长和发展。它们还提供了重要的区域经济机会。据估计，仅在拉斯维加斯市，每年贸易展会产业就可贡献22.4亿美元的经济价值。2018年的一项研究表明，全球贸易展会每年平均为主办城市带来3.03亿人次的客流，支持130万个工作岗位，并产生1369亿美元的商业销售额。此次疫情给旅游业和酒店业从业人员带来了毁灭性的影响，而贸易展会支持当地经济，为服务员、厨师、保安、司机、艺人、印刷商、摄影师、木工、体力工人等就职的酒店、会议中心和当地企业带来收入。在奥兰多，同期举办的这次活动在短短3天时间里就为该市带来了估计达1535万美元的经济价值。

“我们很荣幸能够为MAGIC Pop-Up Orlando活动的成功举办贡献力量。我们承诺在奥兰多会议中心（OCCC）主办的所有活动中保证员工、访客和与会者的健康和安全，我们很高兴能和MAGIC这样与我们有着相同安全承诺的组织方合作”，奥兰多会议中心执行主任Mark Tester表示， “MAGIC Pop-Up Orlando团队以专注精神通过各种措施来创造安全可控的活动场所，对此我有着亲身体验；我们双方通过密切合作实现了这一共同目标。”

各个行业和当地经济都急切地寻找复苏机会，但安全仍然是Informa Markets重返展厅的一项核心基础要素。Informa助力在行业活动中率先采取全行业范围安全措施，这种方法被称为“全方位安全标准”（All Secure Standard），为确保在所有行业活动中做到安全为先提供了指导方针。该标准是一项协作完成的工作，在活动组织行业协会和关键合作伙伴的支持下，已为大多数全球贸易展会组织机构所采用，并已经过医疗专家团队的客观审查。在MAGIC Pop-Up Orlando活动中，这些指导原则通过开放式概念展位、加宽的走道、100多处消毒洗手液装置以及安全宣传大使而得到切实体现，此外还在戴口罩和量体温方面做出强制性要求，特别是要求出示新冠检测阴性证明才能进入展厅——这是同类型展会中首个采用现场检测来确保访客安全的活动。

在宣布加强包括检测在内的安全措施后几周内，MAGIC Orlando活动的注册人数飙升，显示出在健康安全和成功得到同样优先重视的情况下，相关社区急切地想要重返展厅。虽然今后检测要求可能不再必要，但Informa Markets认为，继续努力瞄准合格的观众并采取严格的安全措施可作为推动经济复苏的双引擎，不仅是对于行业展会行业，对于其服务的行业和社区以及主办活动的城市来说也是如此。

“我们作为一个行业承诺遵循‘全方位安全’指导方针以确保我们以同样严谨的态度对待健康和安全问题，我认为这一点会带来强大影响”，Informa Markets运营副总裁Kevin Thornton表示， “现在，我们的行业比以往任何时候都更加需要共同努力，以证明我们可以重返展厅，而且我们的社区能够以安全的方式重新建立联系。检测可能是其中的一项重要内容，但从长远来看，我认为价值其实在于我们对始终重视活动安全的共同承诺。通过共同努力，我们证明了在举行现场活动时能够做到以访客健康为先，由此为时尚社区、我们服务的众多其他行业以及我们活动主办城市的经济真正重启发出了信号。”

除了2021年重新举办规模更大的主旨展会外，随着世界城市开始逐渐恢复面对面活动体验，Informa Markets还计划在全球各地城市举办类似的较小规模区域性“快闪”活动。该平台组织机构还计划继续采用混合方法举办活动，以便在网上及时尚展厅提供更多机会，让客户参与交流，让时尚社区能够得到重建。

如需了解All Secure Standards的更多相关信息，请访问http://www.informa.com/allsecure。如需了解有关检测的更多信息，请访问 www.magicfashionevents.com。

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