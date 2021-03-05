佛羅里達州奧蘭多, March 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 2019 冠狀病毒病疫情下，世界各地的行業及經濟體都在尋找重建業務的機會。全球組織者 Informa Markets 為多個行業創建交易、聯繫及發展的平台，於 2 月 9 日至 11 日在橙縣會議中心 (Orange County Convention Center) 推出了「MAGIC Pop-Up Orlando」活動。這個「Pop-Up」活動是 Informa Markets 主要時尚活動的較小規模地區版本，通常每年在內華達州拉斯維加斯舉辦兩次，對於時尚行業的各個領域而言，這是一次全面的「一站式」購物機會。許多行業受到疫情災難性經濟影響的重創，時尚行業就是其中之一，而這個活動有助發掘新品牌、以安全的方式與擁有相似目標的零售商建立聯繫，以及帶來急需的收入。



平台組織者將這個結合男裝、女裝、鞋履及服裝採購平台的組合恰如其分命名為 Informa Markets Fashion，該平台在 2020 年末對客戶進行了調查，以確定如何最好地滿足時尚社區的需求。而得到的答案是品牌及零售商都強烈要求於 2021 年第一季度重返展示會場，這是時尚行業的關鍵採購時候。作為回應，Informa Markets 採用混合方法，推出了網上市場 MAGIC Digital，以及在奧蘭多進行的實體活動。儘管 Informa Markets 堅信網上形式是其 450 多個品牌的強而有力補助工具及長期雙引擎，但市場對實體活動的興趣超出其預期，註冊量驚人地超出了奧蘭多展覽會預期的 40%。

Informa Markets Fashion 商務總裁 Kelly Helfman 表示：「時尚行業是極需用到觸覺的行業， 買家需要看到及感受布料。數碼化確實是保持連接及協助確定購買趨勢的出色工具，但面對面的力量始終非常重要，無論如何，數碼方式都無法替代面對面的互動。儘管數據有助指導制定決策，但為供應商帶來潛在客戶無法完全在網上實現，並且在大多數情況下，這需要深入的理解及建立關係。去年更明顯印證人際關係的真正價值，而我們已經從對這項活動的熱情和成功中看到了這一點。」

「MAGIC Pop Up Orlando」展示眾多新銳設計師及更大更成熟的品牌，他們渴望與大型商場、網上、專業及精品零售商建立聯絡，其共同目標是振興受到重創的時尚行業。

時裝批發公司 By Together 的 Hanna Jung 表示：「我們十分喜歡『MAGIC』並且很高興能重返這裡。我們在奧蘭多認識了許多不同的新客戶。買家對於『MAGIC』透過這個快閃活動重返市場感到興奮。」

除了時尚行業，許多行業都渴望回到展示會場，這是 Informa Markets 在所服務的眾多行業中看到的趨勢。Informa Markets 將於 5 月舉辦面向航空業的平台，以尋求超越螢幕的學習、創新及發現渠道。為滿足建築、化妝品、回收再造及廢棄物等社區的類似需求，Informa Markets 亦計劃於 6 月重返拉斯維加斯，這是美國許多最大型貿易活動的舉辦地。

Informa Markets 北美區總裁 Nancy Walsh 表示：「我們的活動是重建及振興行業的平台。它們在建立關係、發現創新及為其服務的社區帶來收入方面發揮非常重要的作用，尤其是在以安全及可控方式下進行。這不僅適用於本次活動所服務的時尚社區，亦適用於健康與營養、品牌許可、建築、航空等社區。幾乎各行各業都受到疫情影響，我們的客戶（其中許多是小型企業主）由衷相信這些平台前所未有的重要。」

但這些平台的影響不僅在於它們促進行業部門的增長及發展， 它們還提供了重要的區域經濟機會。據估計，僅是貿易展覽業每年就為拉斯維加斯市貢獻 22.4 億美元的經濟價值。2018 年一項研究表明，全球貿易展覽會每年平均為舉辦城市帶來 3.03 億名訪客、支援 130 萬個工作崗位並帶來 1,369 億美元的業務銷售額。疫情對旅遊業及酒店業從業人員造成毀滅性影響，而貿易展示會支援當地經濟，為酒店、會議中心及代表服務員、廚師、安全供應商、司機、藝術家、印刷商、攝影師、木匠、勞工等本地企業帶來收入。在奧蘭多，同一地點舉辦的活動僅在 3 天內就為該市帶來約 1,535 萬美元的經濟價值。

橙縣會議中心執行董事 Mark Tester 表示：「我們很榮幸為『MAGIC Pop-Up Orlando』的成功舉辦出了一份力。我們致力在所有選擇 OCCC 的活動中確保員工、訪客及與會者的健康及安全，並且很高興與像『MAGIC』這樣與我們抱有相同安全承諾的組織者合作。我親眼見證『MAGIC Pop-Up Orlando』團隊如何致力實施措施來建立安全可控的人員聚集，並且我們緊密合作以實現這個共同目標。」

儘管多個行業及當地經濟體急於尋找恢復經濟的機會，但安全仍然是 Informa Markets 重返展示會場的核心基礎要素。Informa 協助在貿易活動中率先採用適用於全行業內的安全方法，即「全安全標準」(All Secure Standard)，該標準提供確保在所有貿易活動中將安全放在首位的指引。在活動行業協會及主要合作夥伴的支援下，該標準成為獲全球大多數貿易展覽組織者廣泛採用的一項協作措施，並且通過醫學專家團隊的客觀審查。在『MAGIC Pop-Up Orlando』活動中，這些指引透過多種方式得以實現，即開放概念的展位、加寬的過道、100 多個搓手消毒裝置、安全大使、強制佩戴口罩政策、體溫檢查，以及最重要的，進入展覽會前需提供 2019 冠狀病毒病測試結果呈陰性的證明，這是首個採用現場測試來確保訪客安全的此類展覽會。

在宣佈增強安全措施（包括測試）後的幾週內，「MAGIC Orlando」的註冊量激增，這表明在將社區的安全與成功放在首位時，他們渴望回到展示會場。儘管以後不一定需要完成測試，但 Informa Markets 認為，針對目標受眾及嚴格安全措施的持續努力是推動經濟復甦的雙重動力，這對於貿易展覽業、其服務的行業及社區，以及舉辦活動的城市同樣重要。

Informa Markets 營運副總裁 Kevin Thornton 表示：「我認為作為行業，我們必須遵守『全安全』指引，以確保我們以同樣的嚴格標準來實現健康與安全，這樣做非常有影響力。現在，我們的行業更應共同努力，證明我們可以重返展示會場，並且我們的社區能以安全的方式重新建立聯繫。測試可能是其中的重要舉措，但從長遠來看，我認為真正的價值在於我們對始終如一重視活動安全性的共同承諾。透過我們的共同努力，我們證明了現場活動能夠優先考慮訪客的健康狀況，標誌著時尚社區及我們服務的其他貿易行業，以及舉辦活動的城市經濟真正復甦。」

除了在 2021 年再次舉辦大型活動外，Informa Markets 還計劃在全球各大城市逐步恢復面對面活動體驗，同時舉辦類似的較小規模地區快閃活動。平台組織者還計劃繼續採用混合方法來舉辦活動，以在網上及展覽會中為客戶提供更多的參與機會及社區重建的機會。

如欲進一步了解「全安全標準」，請瀏覽 http://www.informa.com/allsecure。如欲進一步了解測試，請瀏覽 www.magicfashionevents.com。

關於 INFORMA MARKETS

Informa Markets 為行業及專業市場創建交易、創新及發展的平台。我們透過面對面的展覽、有目標性的數碼服務及可行的數據解決方案，為全球市場參與者提供參與、體驗及開展業務的機會。我們將十幾個全球垂直領域的買家與賣家連結起來，包括製藥、食品、醫療技術及基礎設施。作為全球領先的市場活動公司，我們將各種各樣的專家市場帶到市場上，為它們創造機會並幫助其一年 365 天都蓬勃發展。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.informamarkets.com。

傳媒聯絡人：

Casey Clemenza

－ Informa Markets 企業傳訊全球總監

| 電郵：Casey.Clemenza@informa.com