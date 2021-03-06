加州尔湾市, March 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plutos Sama Holdings, Inc.（PSH）今天提出了修正诉状，已申请禁令救济以阻止将Jagex Limited向凯雷（Carlyle）的意图出售，并称此意图销售无效，并且是Jagex原封闭持有人颜静刚第二次尝试进行该项意图出售，目的是对他从2020年4月17日起因丧失抵押品赎回权而被银行接收的资产实施控制。



Jagex Limited是一家在加州尔湾市和英国剑桥市运营的在线游戏公司，以其《RuneScape》在线游戏最为知名。经修订的诉状寻求执行PSH在一次拍卖中胜出的相关权利。PSH在修订后的诉状中称，该拍卖发生于2020年9月，通过Jagex Limited母公司SHNT从卖方华融信托有限公司（由中国华融资产管理公司管理，并通过国务院国有资产监督管理委员会管理）购买Jagex Limited的55%权益（这将让PSH有权收购Jagex Limited其余45%股权持有人民生信托的股份）。

该案于2021年1月21日提交给加州联邦法院，也就是所称凯雷“突袭”事件于2021年1月22日被新闻媒体报道的前一天。案件标题是Plutos Sama Holdings, Inc诉Jagex等案件编号为8:21-cv-00133，指称Jagex Limited本身并陈述事实表明凯雷“突袭”与Jagex前封闭持有人颜静刚相关并与其配合。

PSH修改后的诉状指控颜静刚通过贿赂和其他方法违反《反犯罪组织侵蚀合法组织法》（RICO）以及其他各种联邦和州法律要求，侵占PSH对SHNT和Jagex Limited的合法受益权。通过在线搜索，以及颜静刚在中国和美国众多受害者发送的所有电子邮件，任何人都应该能清楚地看到颜静刚的过往行为；修改后的诉状称，凯雷集团本应意识到颜静刚参与了与SHNT或Jagex有关资产的收购。PSH称，在得到多次警示后该公司深入调查了Platinum支持者，并最终独立于据称与颜静刚有关联的集团而对目标进行追查。

如jqknews在题为《Two lawyers involved in financial fraud of 3 listed companies of China Technology Department: investors rights can be protected | jqknews（两名律师参与中国科技部三家上市公司金融欺诈：投资者权利可得到保护）》| jqknews）的文章中所述：

“证监会表示，计划责令*ST富控进行整改，给予警告，并处60万元罚款；对颜静刚给予警告并处以60万元罚款；对王晓强、朱建舟、吕彦东等15名责任人给予警告，并处以3万-20万元罚款。罚款总计265万元。

值得注意的是，这是颜静刚今年第二次收到终身禁令的事先告知书。2020年3月10日，*ST尤夫收到中国证监会发出的行政处罚和市场禁令事先告知书。作为* ST 尤夫的实际控制者，颜静刚组织、策划、领导、实施了涉案违法行为。中国证监会计划对其采取终身禁令，禁止其进入证券市场（着重部分由作者标明）。

根据相关信息和确信，颜静刚于2018年逃离中国并移居加州奥兰治县，于2020年开始与凯雷公司合作，以购买该公司并阻止PSH的收购行动。PSH称，颜静刚和凯雷集团均从未按照中国法律的要求，遵循国资委的相关拍卖指示。

据路透社报道，“早在2018年1月19日，*ST富控、*ST尤夫和宏达矿业同时公告，证监会决定对颜静刚涉嫌违反证券法律法规提起诉讼。

当投资者要求赔偿时，中国技术部门负债累累，并已被多次计入。execute[原文如此]颜静刚被限制消费[.]”

路透社在类似报道中称，Jagex的前封闭持有人上海富控表示，该公司所有人颜静刚因违规被终身禁止参与证券市场交易。参见简报-《Shanghai Fukong Interactive Entertainment, Executives Warned And Fined By Securities Regulator For Violation（上海富控互动娱乐有限公司高管因违规被证券监管机构警告并处以罚款）》| 路透社

近日，由中国华融资产管理有限公司管理的中国国有“坏债银行”华融信托因其前董事长赖小民被判在2008年至2018年间受贿索贿总计17.88亿元人民币（合2.7672亿美元）而登上全球媒体头条。据天津市中级人民法院透露，赖小民当时还曾任高级银行业监管人员。请参阅《Ex-chairman of China Huarong Asset Management sentenced to death（中国华融资产管理公司前董事长被判处死刑）》| 路透社。该公司在一份声明中表示，“对赖小民的严肃处理充分体现了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党的坚强决心和以零容忍态度惩治腐败的坚定意志”。这是中国现代银行历史上的首例此类事件。

《南华早报》报道称，“中国内地最大的坏账管理机构中国华融资产管理有限公司董事长上周因涉嫌贪污被拘留后流传的一份名单显示，该公司一直在积极为国内最大的企业借款人提供资金，其中包括一些被重点监管的企业和个人。

这些名单中列出了中国最大的企业借款人中的知名机构，同时也提供了一个有趣的视角，让人们得以窥见中国金融领域一些不透明的运作方式，也就是当严格的贷款指导方针失效时，非银行机构即介入融资领域。

华融成立于1999年，负责管理国有银行的不良贷款。得益于高水平的国家信用和强大的金融服务牌照组合，华融已转型为一家通过多种金融产品积极从事放贷业务的金融企业。

消息人士称，该名单由这家贷款管理机构的总部发布，旨在尽快提供该公司对相关公司的风险敞口。该名单还显示，华融曾为多家可疑集团提供贷款。

上海富控互动娱乐股份有限公司是一家沪交所上市公司，该公司从华融获得了超过16亿元的贷款。实际控制人颜静刚因涉嫌违反证券法于1月17日接受中国最高证券监管机构调查 [着重部分由作者标明]。” 请参阅 《Huarong’s client list offers a peek into how China’s financial ‘crocs and rhinos’ fund their forays（华融客户名单揭示中国金融业“鳄鱼和犀牛”如何为投资活动提供资金） | 南华早报（scmp.com）



PSH的修正诉状还称，华融在与PSH的谈判会议上承认，凯雷与两家潜在竞购者谈判时已与颜静刚达成协议，而华融对此事知悉。

PSH声称，公司遵守了各项相关规定，根据涉及国资委的中国法律要求赢得了拍卖，但却遭遇颜静刚再次利用他的手段阻挡、破坏和以侵权方式干扰PSH对独特资产SHNT和Jagex Limited的现有和未来合同权利，同时与凯雷以及卖方华融和民生配合行动。

媒体联系：info@plutossama.com

Plutos Sama Holdings, Inc.

Plutos Sama Holdings, Inc. 是一家私募股权公司，其业务是在国内和国际陷入困境和有争议的住宅和商业房地产风险投资、小额贷款、证券化、律师事务所、餐厅、抵押贷款服务平台和电子竞技行业企业中获得控股权益。

更多信息请见www.plutosholdings.com。

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