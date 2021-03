MONTRÉAL, 06 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bouclair, la principale destination en matière de décoration intérieure au Québec, est fière de convertir un autre de ses magasins en nouveau concept. Les clients de Beauport, dans la ville de Québec, pourront désormais profiter d'une expérience unique mettant en vedette les collections de Bouclair et les trouvailles déco les plus branchées de la saison.



Le magasin situé au 3315 du Carrefour a été relooké avec du bois naturel, de la verdure, un parfum exclusif et de la musique d’ambiance stimulante, reflétant la nouvelle image de marque élégante et tendance de Bouclair. Les clients profiteront d’une expérience de magasinage chaleureuse comme dans une boutique avec un assortiment de grande surface. Les clients adoreront certainement la nouvelle atmosphère de Bouclair et seront inspirés grâce aux accessoires décoratifs présentant le style de chaque collection, aux présentoirs remplis d’idées d'agencements, aux outils visuels attrayants incarnant le style de chaque collection et aux experts en décoration prêts à aider avec tout projet.

Lancé en 2019, le nouveau concept peut déjà être visité à Boisbriand, Boucherville, Brossard, Chicoutimi, Mascouche et Saint-Jérôme en plus des récentes conversions à Québec du Méga Centre Sainte-Foy et des Galeries de la Capitale. Bouclair poursuit sa croissance et envisage de rénover une dizaine de magasins selon ce concept en 2021.

L'entreprise québécoise est fière de son succès et de son développement et continue d’investir et de croître, alors que d’autres détaillants réduisent leur présence physique dans le marché. Bouclair attribue une grande partie de son succès grandissant au soutien de ses clients fidèles qui choisissent l’incroyable rapport qualité-prix pour tous leurs articles de décoration intérieure élégants et modernes. Il n'a jamais été aussi important de soutenir nos entreprises locales et les clients seront heureux d'apprendre que les produits de Bouclair sont tous conçus au Québec par une équipe de designers interne.

À propos de Bouclair

L'entreprise privée est fière d’aider les Québécois dans les projets de décoration intérieure en leur offrant des styles dernier cri à prix abordables. Bouclair cherche continuellement à développer et à lancer de nouvelles collections pour ses clients, en commençant par des accessoires de décoration aux meubles de maison. L'entreprise s'appuie sur la passion et le dévouement de centaines d'employés, qui travaillent chaque jour pour offrir la meilleure expérience client en magasin et en ligne à travers le Canada.

Contact média

pr@bouclair.com

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ade8505-1979-4cce-a12a-11230fdf736a/fr