North Media A/S

March 06, 2021 10:21 ET

Selskabsmeddelelse nr. 13-2021

6. marts 2021





Med henvisning til § 31 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed, at North Media A/S er krydset ned under 10%-grænsen i forhold til North Media A/S’ besiddelse af egne aktier.

North Media A/S’ beholdning af egne aktier er faldet til under 10% som følge af selskabets løbende salg af egne aktier, der er foretaget i forbindelse med, at medarbejdere har udnyttet første tranche i selskabets aktieoptionsprogram.

Som følge af salgene af egne aktier besidder North Media A/S d.d. 9,68 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i selskabet.



Yderligere oplysninger

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45