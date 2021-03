LOS ANGELES, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de HUBERLAB (ci-après « HUBERLAB »), une société suisse leader dans l'approvisionnement de produits diversifiés auprès des laboratoires. HUBERLAB établit un pôle de distribution important pour Calibre Scientific en rejoignant BIOZOL et Dianova dans l'élargissement de la représentation de Calibre Scientific dans la région DACH.



Avec son siège social basé à Aesch, en Suisse, HUBERLAB est un fournisseur de premier plan d'équipements, de consommables et de fournitures pour les laboratoires. Il est présent sur les marchés académiques, pharmaceutiques, chimiques, sanitaires et industriels. Grâce à son catalogue de marques de classe mondiale, à son expérience moderne du commerce électronique et à son expertise technique, l'entreprise a gagné la confiance des professionnels des laboratoires en Suisse.

En faisant l'acquisition de HUBERLAB, Calibre Scientific élargit sa portée géographique grâce à un distributeur très réputé sur le marché suisse. « HUBERLAB est un atout unique pour Calibre Scientific », a déclaré le Dr Ben Travis, PDG de Calibre Scientific. « Nous sommes impatients d'associer leurs guichets uniques à nos offres de niche et d'étendre ainsi nos relations avec nos clients dans la région DACH ». Il s'agit de la troisième acquisition de Calibre Scientific dans la région et de la première en Suisse.

Marc Hatebur, PDG de HUBERLAB, a déclaré au sujet de cette acquisition : « En rejoignant Calibre Scientific, nous avons la possibilité d'offrir à nos clients un ensemble encore plus large de produits et de services, tout en fournissant des opportunités de croissance incroyables à HUBERLAB et à ses employés. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et des consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de 17 sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires, élargissant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale dans des laboratoires de toute la planète.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.calibrescientific.com, ou contacter Brice Geoffrion, directeur du développement commercial, à l'adresse bgeoffrion@calibrescientific.com, ou au numéro +1 (310) 651-8285.