Trondheim, 8. mars 2021: NORBIT offentliggjør i dag en avtale om virksomhetsoverdragelse fra det norske IoT-selskapet StalkIT og relaterte virksomheter.

«Gjennom oppkjøpet utvider vi produkttilbudet og styrker vår posisjon innen sporing av eiendeler. Det passer godt med strategien om å bygge et nytt undersegment der vi tar en posisjon innen utvalgte IoT/5G-nisjeapplikasjoner», sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

StalkIT har utviklet en fleksibel elektronisk sporingsløsning med sporingsenhet med eksepsjonelt lang batterilevetid og tilknyttet software som er skreddersydd for sporing av viktige eiendeler. Selskapet har nesten 20 000 aktive sporingsenheter ute i markedet. Som en del av transaksjonen vil NORBIT, i tillegg til teknologi, kundebasen og den forretningsmessige virksomheten, overta eierskapet til en spansk juridisk enhet med seks ansatte som dekker forretningsutvikling, softwareutvikling og kundesupport. StalkIT-virksomheten vil bli integrert i NORBITs forretningssegment ITS.

NORBIT har vært en partner av StalkIT på industrialisering og produksjon av sporingsenheter.

Transaksjonsprisen er avtalt til 24 millioner kroner og er forventet å bli finansiert gjennom bruk av NORBITs tilgjengelige kredittlinjer. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av due diligence og generalforsamlings behandling i StalkIT og relaterte selskaper. Gjennomføring (closing) er forventet å finne sted i løpet av mars 2021.

Som kommunisert i januar er NORBIT i fremskredne og eksklusive forhandlinger om oppkjøp av et ikke-navngitt europeisk selskap som driver forretning relatert til sporing av kjøretøy og utstyr basert på en abonnementsbasert forretningsmodell.

«Disse oppkjøpene kick starter vår strategi om å bygge en ny vertikal innen ITS-segmentet med en høy andel abonnementsbaserte inntekter hvor vi også kapitaliserer på NORBIT´s eksisterende kjernekompetanse innen trådløse lavstrømsenheter i store volumer, og vår salg- og distribusjonsplattform» sier Per Jørgen Weisethaunet.

Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

