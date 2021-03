CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8.3.2021 KLO 9

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt kuljetusoperaattori Sitthi Logistics (Thailand) Co., Ltd.:n (Sitthi) kanssa sopimuksen kahden mobiilipukkinosturin, kolmen konttikurottajan, kahden tyhjien konttien kuljetuslaitteeen ja kuuden terminaalitraktorin toimittamisesta asiakkaan rakenteilla olevaan sisämaanterminaaliin Laosissa. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan ja laitteet on määrä toimittaa saman vuoden viimeisellä neljänneksellä.



Sitthillä on yhteisyritys Laosin hallituksen kanssa Vientiane Logistics Park- (VLP) ja Thanaleng Dry Port -sisämaan sataman kehittämiseksi. VLP on Laosin hallituksen tärkeimpiä hankkeita maan logistiikan kehittämissuunnitelmissa. Pyrkimyksenä on liittää Laosin tasavalta maitse Mekong-joen suistoalueeseen. Alueesta on tulossa strateginen jakelukeskus Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö ASEAN:in ja Kiinan välillä, kun rautatieyhteys Laosin ja Kiinan välillä valmistuu joulukuussa 2021.



Sitthi tilasi kolmenlaisia mobiililaitteita Kalmar Essential -mallistosta: kolme konttikurottajaa, kaksi tyhjien konttien kuljetuslaitetta sekä kuusi terminaalitraktoria. Lisäksi Kalmar toimittaa kaksi Kalmar SmartPower -mobiilipukkinosturia, jotka voivat vähentää vuosittaista polttoaineen kulutusta jopa 50 prosenttia perinteisiin diesel-koneisiin verrattuna.



Viengkhone Sitthixay, Vice President – Dry Port, Vientiane Logistic Park: ”Velvollisuutemme on varmistaa sisämaanterminaalien sujuva toiminta. Luotamme vain Kalmarin lastinkäsittelylaitteisiin. Heidän koneensa ovat luotettavia ja täyttävät standardimme, puhumattakaan niiden polttoainetta säästävistä ominaisuuksista, jotka tekevät työstämme paitsi kustannustehokasta myös tehokasta.”



Tee Chee Seng, Vice President – Property Development, Vientiane Logistic Park: “Lastinkäsittelyteollisuuden johtavana toimijana Kalmar pystyi tarjoamaan meille toimivan ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka vastasi kaikkiin liiketoimintatarpeisiimme. Olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön Kalmarin kanssa ja odotamme kumppanuutemme kehittymistä edelleen, kun käynnistämme toimintaamme Thanalengissa.



Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian alue, Kalmar: Olemme iloisia pääsystämme uusille markkinoille Laosiin ja siitä, että Sitthi valitsi monipuoliset Kalmar-ratkaisut uuteen terminaaliinsa. Tämä tilaus osoittaa tarjoamamme vahvuuden ja monipuolisuuden sekä kykymme toimittaa kattava valikoima polttoaine- ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkaille, jotka kehittävät uusia terminaaleja.



Elvina Chua, johtaja, Etelä- ja Kaakkois-Aasian alue, Kalmar: “Polttoainetehokkaat Kalmar SmartPower -mobiilipukkinosturit sekä luotettavat ja kestävät, käytössä toimivaksi todetut G-sukupolven alustalle rakennetut Kalmar Essential -sarjan laitteet muodostavat kattavan ratkaisun Sitthin sisämaanterminaalille. On kunnia, että saamme olla mukana kehityshankkeessa monipuolisella tuotevalikoimallamme. Toivomme Thanalengin satamalle parasta mahdollista menestystä, kun he aloittavat toimintansa myöhemmin tänä vuonna.”



