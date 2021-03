Erria A/S

March 08, 2021 02:15 ET

Selskabsmeddelelse Nr. 2/2021 – 08. marts 2021

Erria A/S indgår kontrakt med Maersk Drilling









Erria A/S (” Selskabet ”) har i dag indgået en tre-årig aftale med Maersk Drilling om varetagelse af marine warranty survey-opgaver ifm. flytning af Maersk Drillings borerigge.

I den anledning har Selskabet etableret divisionen ”Erria Risk Engineering”, som agerer i de opgaver, hvortil Selskabet udpeges som marine warranty surveyor (dvs. forsikringsrepræsentant) på vegne af Maersk Drilling og Maersk Drillings ledende assurandører.

Marine warranty surveyor-funktionen bliver typisk aktiveret under planlægningen af flytningsoperationen, således at alle relevante forhold vedrørende boreriggen, den planlagte lokation, slæbet og/eller transporten (herunder nominerede slæbebåde og specialfartøjer), og installationen, kan vurderes på forhånd. Opgaverne indebærer bl.a., at marine warranty surveyor-funktionen gennemgår relevant dokumentation og yder rådgivning, herunder påpeger, hvilke dele af flytningsopgaven, der kræver marine warranty surveyor’ens deltagelse ombord samt hvilke dele af operationen, der kræver særlige godkendelser.









Forventninger til 2021

Selskabet vil pr. 18. marts 2021 annoncere de nærmere økonomiske fordele ifm. selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2020.









Søren Storgaard Henrik N. Andersen

Bestyrelsesformand Adm. Direktør













Yderligere information

Kontakt: Selskabets adm. direktør / CEO Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400, e-mail: hna@erria.dk .

Erria A/S

Torvet 21, 1

DK-4600 Køge

CVR: 15300574

e-mail: info@erria.dk













Certified Adviser:

Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.

Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk.