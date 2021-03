Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 08.03.2021 klo 8.30 (CET)

Savosolar on sopinut 30 prosentin takauksesta kattamaan mahdollisesti vajaaksi jäävää osakemerkintää optio-ohjelman 2-2020 yhteydessä

Savosolar Oyj ("Savosolar" tai "Yhtiö") on tehnyt sopimuksen määrältään enintään noin 0,42 miljoonan euron suuruisesta merkintätakauksesta, jota voidaan käyttää, jos optio-ohjelmaan 2-2020 kuuluvia optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti. Optio-oikeudet allokoitiin 1.6.2020 – 17.6.2020 välisenä aikana järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä, missä optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta osakkeiden merkitsijöille (”Optio-oikeudet”) (”Optio-ohjelma 2-2020”). Formue Nord Markedsneutral A/S on merkintätakaussopimuksella annetulla merkintätakauksella, jota voidaan käyttää, jos Optio-ohjelmaan 2-2020 kuuluvia Optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti, sitoutunut merkitsemään enintään 4.349.589 osaketta Optio-ohjelman 2-2020 ehtojen mukaisesti määräytyneellä merkintähinnalla suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”). Sijoittajalle maksetaan palkkio takauksesta ainoastaan siinä määrin kuin Yhtiö käyttää merkintätakausta.

Optio-ohjelman 2-2020 perusteella on allokoitu yhteensä 14.498.631 Optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa yhden (1) uuden osakkeen merkintään. Jos kaikki Optio-oikeudet käytettäisiin osakkeiden merkintään, osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta olisi 1.391.221,84 euroa. Mikäli Optio-oikeuksia ei käytetä osakkeiden merkintään täysimääräisesti, hallitus voi päättää enintään 417.366,55 euron (4.349.589 osakkeen) Suunnatusta Osakeannista sijoittajalle Optio-ohjelman 2-2020 ehtojen mukaisesti määräytyneellä merkintähinnalla.

Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti sijoittajalla on oikeus merkintätakauksensa määrään perustuvaan takauspalkkioon, joka vastaa 8 prosenttia merkintätakauksen määrästä. Sijoittajalle maksetaan palkkio takauksesta ainoastaan siinä määrin kuin Yhtiö käyttää merkintätakausta.

Syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Suunnatun Osakeannin osalta on Yhtiön tarve varmistaa Yhtiölle uutta pääomaa ja parantaa Yhtiön rahoitusasemaa kustannustehokkaalla ja nopealla tavalla, ja näin mahdollistaa ja tukea Yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tulevaisuudessa. Täten Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellä mainitussa mahdollisesti toteutettavassa Suunnatussa Osakeannissa.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com .



