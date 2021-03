Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Øvrige interessenter

Dato 08.03.2021

Aktietilbagekøbsprogram - uge 9

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 3. marts 2021) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig

købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet (kroner) I alt i henhold til seneste meddelelse



63.200



598,55



37.828.353 1. marts 2021 3.500 604,55 2.115.925 2. marts 2021 4.000 602,54 2.410.160 3. marts 2021 0 0 0 4. marts 2021 6.000 595,54 3.573.240 5. marts 2021 5.000 591,57 2.957.850 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet



81.700



598,35



48.885.528

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

·242.300 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 0,8 % af selskabets aktiekapital.





I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør





Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

