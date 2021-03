Avec une croissance régulière de 15% par an depuis une dizaine d’année, Renée Costes affiche désormais un volume d’affaires annuel dépassant les 400 millions d’euros. Composé de 150 collaborateurs, dont 20 nouvelles recrues en 2020, le groupe d’origine aveyronnaise spécialisé dans l’épargne retraite immobilière réaffirme ainsi sa place de leader incontesté sur le marché du viager et de la nue-propriété.

Cette forte croissance des activités de Renée Costes s’explique par son expertise unique dans les opérations de démembrement de propriété et la pertinence de son offre au service de ses clients retraités et investisseurs. Le groupe articule désormais ses activités autour de trois pôles principaux : la transaction en viager et en nue-propriété (400 millions d’euros de volume d’affaires), la gestion (près de 10.000 contrats suivis) et le conseil en investissement (500 millions d’euros d’actifs conseillés, dont les fonds à impact Certivia regroupant les principaux investisseurs institutionnels français).

Ces performances sont le reflet du positionnement unique de Renée Costes qui a toujours placé l’impact sociétal et l’innovation au cœur de sa stratégie de développement en s’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’humanisme.

Fort de cette dynamique, Renée Costes va poursuivre son développement et continue à investir, aux côtés des pouvoirs publics et du notariat, pour sensibiliser le marché sur les apports des solutions de démembrement de propriété aux enjeux actuels de la société française liés à l’érosion des retraites et l'allongement de la durée de vie. Pour renforcer son développement, Renée Costes prévoit de recruter en 2021 une vingtaine de nouveaux talents sur l’ensemble du territoire français et continuera à investir massivement dans son offre et ses outils digitaux afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Stanley NAHON, Directeur général de Renée Costes explique : « Chaque année, la pertinence de notre offre répondant à des attentes sociétales fortes nous permet de franchir de nouveaux sommets. Nous sommes particulièrement fiers de jouer un rôle actif dans le mieux-vivre à domicile des retraités français grâce à nos solutions sécurisées de monétisation du patrimoine immobilier. Notre expertise unique est l’assurance pour nos clients, retraités comme investisseurs, de s’appuyer sur une équipe expérimentée pour mener à bien leurs projets et répondre ainsi à leurs objectifs de vie et d’épargne. »