Den 10. marts 2021 træder Disclosure-forordningen i kraft. Forordningen er et sæt regler for, hvordan man skal oplyse om bæredygtighed, og har til formål at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og give dem bedre bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

BI Erhvervsejendomme A/S er omfattet af forordningen som finansielt produkt, der skal således senest den 10. marts 2021 gives bestemte oplysninger om integration af bæredygtighedsrisici i de prækontraktuelle dokumenter.

I informationsdokumentet er det således oplyst, at bæredygtighedsrisici ikke integreres i investeringsbeslutningerne. Årsagen hertil er, at BI Erhvervsejendomme A/S udelukkende investerer i et eller få aktiver, hvis risikoprofiler ikke afhænger af bæredygtighedsrisici.

Dokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.





